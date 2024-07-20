可不可總部發3聲明： 闖禍女員工付7位數賠償金

近期新竹關埔分店員工個人行爲風波，品牌絕不容忍任何損害品牌形象和消費者信任行為，近幾日我們持續針對消費者賠償與涉事分店的兩名員工及管理責任人懲處流程，於昨日113年7月19日晚間10點三方對談有了最終定案：

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［ 消費者慰問與關懷 ］

首先，感謝在此次事件中願意到場對談並給予充分支持與理解的消費者，針對此事件我們也致上萬分歉意與補償慰問金。此外，我們將主動陪同受害消費者進行健康檢查並提供定期的關懷。

［ 員工懲處與賠償 ］

本次涉事的兩位員工與雙方家長昨日已親自到場向受害消費者、新竹關埔分店業主及可不可總部致上深刻的悔意與歉意，並接受七位數的賠償金與懲處，也感謝此次事件的消費者願意給予改過自新的機會。

事件擴散的第一時刻，涉事員工已即刻關閉帳號並且未在社群上有任何發言，在此期間出現的所有偽冒帳號與言論皆非真實，在此也呼籲大眾理性發言，停止惡意攻擊。

［ 品牌優化管理流程 ］

新竹關埔店（宸新商行）於事發當時即刻解除加盟關係並永久停業。未來我們將加強對食品安全和門市管理的力度，並在下半年進行一系列服務與管理的優化措施，同步提升製作流程和設備，確保產品的安全性和品質。

這次的危機對於第一線到管理者全體員工都是一個警示，在持續致力於提供良好的服務品質之餘，也同步加強管理和服務意識，以最嚴格的標準要求自己，希望能將這次危機轉化為提升管理和服務質量的動力，並提升品牌的「警覺心」、「管理心」與「服務心」。我們將以更積極和更好的管理行動讓消費者重拾對品牌的信心。

可不可熟成紅茶（永醇誠股份有限公司）在此對喜愛品牌的消費者致以深深的歉意，同時也感謝在事件期間一直信任並支持我們的消費者，我們將以實際行動證明品牌的決心與誠意。

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