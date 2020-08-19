聯合國警告中美交惡將分裂世界 中國甩鍋：美國挑起爭端

中國外交部發言人趙立堅（見圖）今日聲稱，中美關係惡化是由於「美國單方面挑起爭端」，蓄意煽動反華情緒，呼籲籲美方屏棄過時的冷戰思維。（路透資料照）

2020-08-19 23:21:36

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國18日警告，中美兩國關係持續緊張，可能將世界劃分成「兩個集團」；對此，中國外交部今（19）日指控聲稱，中美關係惡化是由於「美國單方面挑起爭端」，「蓄意煽動反華情緒」，呼籲美方「摒棄過時的冷戰思維」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）18日表示，美國和中國的關係「從未像今天這樣失調」；他警告，美中兩大國之間的緊張關係升級，可能將世界劃分為「兩個集團」，對全球來說是巨大的風險。

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針對聯合國的勸誡，中國外交部發言人趙立堅今照例一口氣數落了美國的一連串不是，他說：「當前中美關系遭遇嚴重困難，原因在於一段時間來，美國政府單方面挑起事端，肆意採取一系列干涉中國內政、損害中方利益、嚴重破壞中美關係的言行。美國一小撮政客出於一己之私利，蓄意煽動反華情緒，挑動對立對抗。美方上述倒行逆施不得人心，已經並將繼續遭到中美兩國各界有識之士和世界上愛好和平人民的強烈批判和抵制。」

趙立堅還說：「我們敦促美國個別政客從中美兩國和世界各國人民福祉出發，認真傾聽國際社會的呼聲，摒棄陳舊過時的冷戰思維，客觀看待中國和中美關系，同中方相向而行，推動中美關係回到協調、合作、穩定的軌道，共同維護世界和平、穩定與發展。」

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