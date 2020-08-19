美台建交中國沒轍？ 中國旅美學者：最激烈就是和美斷交

《紐約時報》日前有分析指出，「美國力圖鞏固台灣地位，只差承認主權」，引起各界議論「美台建交」的可能性；對此，中國旅美學者胡平受訪指出，「中國最激烈的態度及唯一能做的，就是和美國斷交」。示意圖。（路透資料照）

2020-08-19 21:44:58

〔即時新聞／綜合報導〕《紐約時報》日前有分析指出，「美國力圖鞏固台灣地位，只差承認主權」，引起各界議論「美台建交」的可能性；對此，中國旅美學者胡平受訪表示，「中國最激烈的態度及唯一能做的，就是和美國斷交」。

綜合媒體報導，《紐時》資深記者黃安偉（Edward Wong）在17日分析，美國總統川普（Donald Trump）為尋求連任塑造「嗆中」的形象，讓華府內部親台人士找到強化美台關係的施力點，官員與民主、共和兩黨國會議員的目標在於，盡量展現美國對台灣的支持，向中國發出軍事信號，以及在不承認主權的前提下，盡可能與台灣建立接近「國與國」的關係。

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美台建交中國沒轍 最激烈且唯一能做僅和美斷交

根據《自由亞洲電台》報導，針對美國是否會進一步提升對台關係，甚至以「美國─台灣」之名建交的可能，胡平指出，如果台美建交，中國方面不可能採取什麼強烈的反應，最激烈的態度無非就是和美國和斷交，中國不可能去打台灣，因為台灣是保持現狀，沒有做任何改變，所以中國攻台就毫無理由，中國唯一能做的就是和美國斷交而已。

胡平續稱，斷交是雙刃劍，與美國斷交的話，中國也會承擔很大的損失，與美斷交的損失能不能承受，這是一個大問題。

中國不反對「一中兩府」 美國外交界仍怕承認台灣

胡平點出中國政府「一中原則」轉變的問題，他表示，中共自1995年以來歷屆最高領導人，從江澤民、到胡錦濤再到習近平，在闡述「一中原則」的時候，都只提反對「兩個中國」，反對「一中一台」，反對「台灣獨立」，不再提反對「一個中國、兩個政府」。

胡平指稱，中國國台辦2000年的白皮書已把反對「一個中國、兩個政府」這句話去掉，也就是說，中國政府早已調整「一個中國」原則。如果美國方面承認中華民國政府，北京方面不可能做出任何強烈的反應。

胡平說，現在美國外交界很多人沒有注意到，中共在「一個中國原則」上的重大調整，在他們看來，現在承認台灣政府，就等於是突破美國的「一中政策」和中國的「一中原則」，當然會引起很大的麻煩。

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