紐約時報：美力圖鞏固台灣地位 只差承認主權

從美國衛生部長阿札爾歷史性訪台、美台軍售到美台可望開啟自由貿易協定談判，川普政府近來明顯加強對台關係，強化台灣在國際社會上的地位。（法新社）

2020-08-19 05:30:00

不太可能在台駐軍 可能派艦訪台、演訓

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報十七日指出，美國總統川普為打贏連任選戰而塑造的「嗆中」形象，讓美國政府內部親台官員找到進一步強化美台關係的施力點，並促使美國大動作提升與鞏固台灣地位；美國雖不太可能在台灣駐軍，但有可能派遣軍艦停靠台灣港口、派遣身著軍服的軍官訪台、在台灣展開訓練計畫等。

無論白宮誰當家 美中對抗格局難撼動

紐時資深記者黃安偉（Edward Wong）在這篇以「美國力圖鞏固台灣地位，只差承認主權」為題的文章中指出，從美國衛生部長阿札爾歷史性訪台、美台軍售到美台可望展開自由貿易協定談判，川普政府近來明顯加強對台關係，強化台灣在國際社會中的地位，目的在於凸顯身為亞洲民主政體的台灣，以及反制中國弱化台灣國際地位的行動。這一切都是美國國家安全官員一項更大行動的一環：設定讓美國踏上與中國競爭對抗、以至於日後無論是民主黨或共和黨入主白宮，都無法偏離的長期道路。

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主管戰略與軍力發展的美國國防部前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）說，從軍事和信譽角度來看，台灣至為重要。選戰策士告訴川普，若想連任，就得對中國硬起來，而這讓行政部門中的友台官員找到著力點。美中建交後的歷任美國政府，都想辦法在「一個中國」政策的基礎上對台灣問題維持模糊立場，以維持台海穩定，但隨著中國崛起，以及川普秉持「美國優先」宗旨，部分美國官員與華府策士認為，美國在對台問題上打模糊仗的傳統做法，反而助長北京鷹派氣燄，徒增中國對台灣的威脅。

對台問題打模糊仗 助長北京鷹派氣燄

這些官員與民主、共和兩黨國會議員的目標，在於盡量展現美國對台灣的支持，向中國發出軍事信號，以及在不承認主權的前提下儘可能與台灣建立接近國與國的關係。在與中國全面決裂的顧忌下，美國很難與台灣建立正式外交關係，但無論華府採取何種對台政策，美國戴維森學院政治學家任雪麗（Shelley Rigger）認為，美國都應該「清楚表明對台灣的支持」。但她也告誡，美國官員在制定對台政策時應以強化台灣實力、而非打擊中國為基礎，「北京不會懲罰華府，但會懲罰台北。」

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