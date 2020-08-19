台海軍情》戳到痛處？美艦穿越台海 解放軍抗議：極其危險

美國海軍伯克級神盾驅逐艦馬斯廷號（前）昨日航經台灣海峽，由北向南航行。（路透）

2020-08-19 17:04:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍伯克級神盾驅逐艦馬斯廷號昨（18）日航經台灣海峽，美國第七艦隊、我國防部今日上午先後證實此消息。中共解放軍東部戰區發言人張春暉對此提出抗議，認為美國涉台消極動作不斷，向「台獨」勢力發出錯誤信號，嚴重破壞台海穩定，也給台海地區帶來現實威脅，極其危險。

馬斯廷號本月15日尚與日本自衛隊涼月號護衛艦在東海一同操演，根據美軍第七艦隊公布消息，其在昨日自東海進入台灣海峽航行。國防部今日上午也證實，美作戰艦乙艘由北向南航經台灣海峽，續向南航行；美方則發布照片稱「此舉是為支持區域安全與穩定」。

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綜合中媒報導，中共解放軍東部戰區發言人張春暉對此表示，已組織海空兵力全程對美艦進行跟蹤和監視，並抗議稱「美國涉台消極動作不斷，向台獨勢力發出錯誤信號，嚴重破壞台海穩定」。

張春暉警告，任何破壞一個中國原則、在台海地區滋事的言行都「不符中美利益，損害兩岸同胞共同福祉」。他認為，此舉給台海地區的和平穩定帶來現實威脅，極其危險。

張春暉恐嚇稱，東部戰區部隊會時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權、領土完整，並維護台海地區和平穩定。

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