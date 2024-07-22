加13萬才有車！BMW退出中國價格戰 經銷毀約拒交車

德國豪車品牌BMW日前退出價格戰，中國各地的BMW經銷商紛紛拒絕交車。圖為今年4月北京車展一景。（路透）

2024/07/22 11:04

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國汽車市場陷入嚴重削價競爭，德國豪車品牌寶馬（BMW）日前毅然宣布退出價格戰後，中國各地的BMW經銷「4S中心」（新車銷售、零配件、售後服務、訊息回饋中心）竟出現大規模拒絕交車情形，消費者取車時被要求加價3萬元人民幣（約新台幣13.5萬元），引發熱議。

綜合媒體報導，中國重慶、鄭州、深圳、蘇州、東莞等地的消費者紛紛申訴，稱出現交車日期將近，被告知必須加價的情況。上述消費者多在5月底至6月訂車，7月交車時卻突然被要求加價人民幣3萬元。

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​各地4S中心給出拒絕交車的理由也不盡相同，對於已簽訂契約、支付訂金的消費者，門店的回應是「車輛停產」或者「產量減少」；對於那些僅支付訂金、未簽訂契約的消費者，門店則給出「總部審核未通過」等理由。

​BMW去年以來積極降價力保中國車市市占率，效果卻十分有限。今年6月底，寶馬中國宣布退出價格戰，改採「降量保價」，下半年將聚焦服務品質，呼籲經銷商「穩紮穩打」。

中國1名不願具名的BMW業務透露，「下半年全國各地BMW經銷商的車源被大幅取消，原廠回收了很多車，所以下半年車源會非常緊張。這也是為什麼從6月底開始，各地4S中心出現拒絕交車、加價取車的情況。」

北京市「盈科律師事務所」陳金波律師受訪指出，中國4S中心的行為違法，提醒面對加價交車等不合理行為時，消費者有權予以拒絕。

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