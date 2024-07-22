拜登退選後信心倍增？ 支持者抖內民主黨逾4670萬美元

在拜登退選消息傳出後，民主黨線上捐款平台「ActBlue」湧入民主黨支持者的爆量捐款。（歐新社）

2024/07/22 11:05

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登21日宣布退出2024年總統大選，改為支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）角逐總統。在拜登退選消息傳出後，民主黨線上捐款平台「ActBlue」21日收到民主黨支持者的爆量捐款，在拜登宣布退選後的5小時內，募集到超過2750萬美元（約新台幣9億282萬元）的支持者小額捐款，截至美東時間晚間9點，已募集到4670萬美元（約新台幣15億3362萬元）

綜合外媒報導，民主黨線上捐款平台「ActBlue」21日晚間在社群媒體「X」發文指出，在拜登退選後的5小時內，民主黨支持者小額捐款達到了2750萬美元。「ActBlue」表示，小額捐款的支持者興奮不已，他們已經準備好參加這次大選了。「ActBlue」公布，截至美東時間晚間9點，已募集到4670萬美元，是2024年最高的單日募款金額

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《紐約時報》分析，拜登退選後民主黨捐款金額暴增，民主黨21日的捐款金額從平均每小時不到20萬美元（約新台幣656萬元）增加到每小時750萬美元（約新台幣2億4630萬元）。民主黨策略師彭寧頓（Kenneth Pennington）形容，21日的盛況可能是「民主黨歷史上最偉大的募款時刻」。

《CNN》過去曾報導，一些民主黨支持者擔心拜登的健康狀況而選擇「凍結捐款」，部份民主黨支持者表示拜登沒有誠實地公開健康狀況，「感覺到被拜登背叛」。而在拜登退選後，讓許多民主黨支持者開始捐款。

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