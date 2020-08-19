謝長廷：台灣若失守 日美勢將與中國直接對決

駐日代表謝長廷接受日媒專訪談及香港問題，警告日本萬一台灣落入中國之手，日美都勢將與中國直接對決。圖為駐日代表處本月例行記者會。（記者林翠儀攝）

2020-08-19 21:15:25

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕駐日代表謝長廷接受日本產經新聞專訪談及中國實施香港國安法，該法條文不僅適用香港人，也適用於不具香港永居權的人，企圖封殺不利共產黨的言論，甚至連海外也不放過，無法排除台灣將成為中國下一個強迫接受「一國兩制」的標的。

謝長廷並指出，台灣與日本雖無外交關係，但盼能加緊擴大在防疫及防災等安全對策等非政治範疇的交流，日本是台灣的近鄰國家，萬一台灣落入中國之手，日美都勢將與中國直接對決。

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謝長廷表示，很多人從新聞中看到壹傳媒創辦人黎智英及民主活動家周庭遭警方逮捕的照片，都會心酸憤慨。中國不顧「一國兩制」下的香港法體系，企圖打擊在香港的民主勢力，在同時面對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情、大規模水患導致經濟低迷及內部權力鬥爭等氛圍下，外界認為這是共產黨的政治手段，為了在國內混亂情勢下移轉人民的矛頭。

對於台灣如何因應，謝長廷表示，在全球的民主國家中，普遍認為中國制定國安法，已破壞保證自1997年歸還50年內高度自治的「一國兩制」架構，是「無法遵守國際規範的國家」，台灣除已準備接納來自香港的移民外，並採取加強防衛力量等對策，但光憑台灣、香港對抗頗感乏力，就像家庭內暴力一樣，需要藉由第三者之力防範，所以日本及美國的支援非常有其必要。

對於日本的期盼，謝長廷則表示，有的日本人為了中國經商而對於政治三緘其口，但在中國，政治與經濟無法切割，若視而不見，等於間接地幫助了共產黨政權，應重新思考人權法治的原則，認清共產黨的本質。

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