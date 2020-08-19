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    首頁　>　政治

    索馬利亞怒嗆台灣分裂國土 趙立堅：民進黨絕不會得逞

    2020-08-19 20:33:49
    趙立堅（見圖）認為，民進黨搞分裂活動，絕不會得逞。（歐新社檔案照）

    趙立堅（見圖）認為，民進黨搞分裂活動，絕不會得逞。（歐新社檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」17日在兩國官員見證下正式掛牌開館。索馬利亞政府對此砲轟台灣分裂國土，中國外交部發言人趙立堅今（19）日也抨擊民進黨「絕不會得逞」。

    索馬利亞18日聲明砲轟台灣分裂其國土。（圖取自索馬利亞官方網站）

    索馬利亞18日聲明砲轟台灣分裂其國土。（圖取自索馬利亞官方網站）

    索馬利亞政府18日聲明指出，「索馬利亞聯邦政府譴責台灣不顧一切地企圖侵犯索馬利亞聯邦共和國主權並侵犯領土完整，索馬利亞否定這種企圖在我國人民之間造成不和與分裂的錯誤做法，政府將維護主權、人民的統一和領土完整，並重申國際法和《聯合國憲章》尊重國家主權原則的立場，呼籲台灣停止在索馬利亞領土內散布錯誤訊息，這些原則對索馬利亞而言是不可談判的，政府將在國際法範圍內採取必要措施，以保護國家的統一、主權、領土完整和政治獨立。」

    趙立堅今天主持中國外交部記者會，他對索國政府的聲明指出，「民進黨當局妄圖在國際上搞分裂活動，絕不會得逞，也必然遭到國際社會唾棄。」

    趙立堅說，他願再次強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。」他認為，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，也奉勸各界不要心存僥倖，逆潮流而動，挑戰一個中國原則。「這樣只會引火燒身、自食其果。」

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