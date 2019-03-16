中國「天下第一村」恐破產 當局閉門會議密謀紓困

2019-03-16 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省華西村曾是中國當局大力吹捧的「天下第一村」，號稱家家戶戶住別墅、開汽車、存款百萬，這個一度風光的村莊，如今卻被中國媒體爆料陷入累累債務，日前更傳出該村所在地政府針對該集團財務困難召開會議，引各界關注。

綜合中國媒體報導，昔號稱「中國最富有村莊」的華西村，外傳其背後的華西集團負債將近人民幣370億元（約新台幣1700億），江蘇省無錫市政府14日針對該集團財困問題召開會議，議題為「聽取關於江陰華西集團流動性困難紓困有關情況的匯報」，列席單位包括市審計局、國資委、地方金融監管局、產業集團等。

報導指出，這次閉門會議與會人員層級較高，當地銀行等金融機構並未有資格參與，此外，在會議召開前，會場進行了嚴格清場，除前述指定人士外，其餘人員均不得在場。

對此，華西集團董事長吳協恩受訪時否認外界猜測，稱前述會議與外界盛傳的版本存在一定程度的誤解，強調該集團不存在流動性困難，卻仍無法消除外界疑問。

華西集團2018年三季度未經審計合併資產負債表顯示，該集團去年第三季度的總資產為人民幣547.6億元，負債達369.3億元，負債率67.4%。此外，集團流動負債合計人民幣264.8億元，小於流動資產253.5億元，被認為短期償債能力相當不樂觀。

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