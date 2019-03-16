美中在聯合國互嗆！ 「一帶一路」爭議成引爆點

2019-03-16 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國15日在聯合國安理會就北京「一帶一路」倡議發生衝突，美國稱這項基礎設施投資計畫帶來貪汙和債務危機等「已知的問題」，中國則說美方的言論「與事實不符且充滿偏見」。

《法新社》報導，美中之間的爭執讓關於阿富汗的決議案協商惡化，迫使該委員會暫時將聯合國代表團的任務期限展延6個月，而不是原定的1年。

美國駐聯合國代理大使柯恩（Jonathan Cohen）15日在聯合國批評，「儘管一帶一路與阿富汗關係薄弱，且有貪汙、債務危機、環境破壞和缺乏透明度等已知的問題，中國仍要求決議案強調一帶一路倡議。」柯恩還直指中國將聯合國談判當作要脅，「將其視為中國的國家政治優先事項，而不是阿富汗人民。」

另一方面，中國代表也向美國反擊。中國駐聯合國副大使吳海濤告訴委員會，柯恩的言論「與事實不符且充滿偏見。這是一項旨在實現共同發展和繁榮的經濟合作倡議，它與地緣政治無關。」

中國的「一帶一路」倡議目標是透過興建機場和道路等主要基礎建設案，發展新的貿易路徑，但被批評者稱為中國的擴張主義的明確證據。去年，美國副總統彭斯（Mike Pence）說，這項計畫讓一些國家陷入債務危機之中，美國一直呼籲聯合國將這項計畫從決議中刪除。

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