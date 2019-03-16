哈國人權領袖被認罪、被自拍 外界稱與中國手法如出一轍

2019-03-16 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國持續打壓新疆少數民族，勢力現已擴展至鄰國，哈薩克人權機構創辦人賽爾克堅日前遭哈國政府逮捕，近日不僅被強逼認罪、更換律師，就連當地民眾擬發起示威遊行為其聲援時，賽爾克堅還「被自拍」，錄影勸告民眾不要上街示威，外界認為，哈國近日所為與中國長年的手法如出一轍。

根據美國《自由亞洲電台》報導，哈國祖先家園志願組織（Atajurt）創辦人賽爾克堅（Serikzhan Bilash），10日遭當局以「涉嫌煽動民族仇恨罪」逮捕後，被軟禁在該國首都阿斯塔納，至今仍無法與外界直接通訊，僅能靠妻子傳話或由不明人士錄製影片後發布至網路上。

賽爾克堅被捕的消息傳出後，歐美各國紛紛表達關注，許多哈薩克海外人士也在社群網站發起示威活動，呼籲來自中國的哈薩克人在本月22日走上街頭，傳遞反抗聲音並敦促該國政府立即釋放賽爾克堅。

然而，正當民眾持續串連、推動這起示威活動時，一段賽爾克堅入鏡的影片也被發布至網路上，在片中，賽爾克堅帶著呆滯的目光，平靜地表示「兄弟們，不要上街遊行」，呼籲支持者切勿響應22日的抗議活動。

對此，祖先家園志願組織成員表示，賽爾克堅在被捕後遭受不可想像的對待，最終不僅被迫簽署認罪文件及更換配合多年的律師，現在還「被自拍」錄影，勸導支持者噤聲，與中國當局長年以來的維穩手法如出一轍。

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