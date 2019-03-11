中國抓她全家關集中營 新疆小女孩勇敢受訪傷心落淚...

2019-03-11 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府在新疆建立集中營關押異議份子，1名哈薩克族女孩的影片正在網路瘋傳，她被外媒記者受訪時極力保持鎮靜，向外界表示自己很想找回爸爸、爺爺與2個哥哥，但說到傷心之處還是忍不住聲淚俱下。

臉書粉絲專頁「只是堵藍」貼出1段影片，當中能見1名新疆哈薩克族女童逃離中國進入哈薩克後，受外媒記者訪問時表示「我是阿克爾克．貝克璽（Akerke Bekesh），我爺爺曼納布克漢（Manapkhan）、爸爸貝克璽，還有2個哥哥伊爾巴雷特（Erbolat）跟伊利漢貝伊（Ezhenbay）被關進中國集中營至今沒有被釋放」。

女孩提到，「其中1個哥哥已經快要失明。我很想念他們，希望大家可以幫幫我找回他們」，女孩說到此處眼眶早已泛紅，無助地看著外媒記者落下眼淚，席間貴賓們聽完她的自述，也紛紛落下眼淚。本報向哈薩克人權聯絡人查證確有此事，女孩的母親卡拉卡特（Karakat）願提供電話號碼供外界聯絡家屬訊息。

影片也被桃園市議員王浩宇在臉書上播放，引發許多網友撻伐中國政府的暴行，不少網友表示「要跟台灣簽三小和平協議啦」、「趕快把人家的家人還來，抓屁抓」、「別人是急著逃出中國，只有忠狗狗冥黨是搶著爬進狗籠子裡」、「聯合國維安部隊該出動了吧」。

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