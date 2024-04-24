兩天三起 德英破獲中國間諜

德國「另類選擇黨」議員克拉的助理Jian G.，被控向中國情報機關提供有關歐洲議會的談判和決策資訊，遭警方逮捕。（法新社檔案照）

2024/04/24 05:30

德國兩起逮捕行動隔不到24小時

〔編譯周虹汶／綜合報導〕西方國家接連就涉嫌洩密給中國的境內可疑間諜展開行動！德國檢方繼廿二日宣告疑為中國國家安全部竊取德國軍事技術的德國公民共三人被捕，隔天再宣布來自德國極右翼「另類選擇黨」（AfD）的歐洲議會一名議員二○一九年起聘的雇員郭建（譯音，Jian Guo）疑為中國情報機構工作而在廿一日於德國東部德勒斯登市落網；英國廿二日也宣告起訴兩名涉嫌二○二一年至去年對中國移交資料的國人觸犯「政府機密法」。

雙面諜？ 德議員助理涉案

德國兩起行動相隔不到廿四小時，但媒體稱兩者間並無關聯。檢方聲明並未宣布郭建在歐洲議會為誰工作，僅說此人一月間不斷把歐洲議會內部談判與決策資訊傳給中國情報機構，還窺探德國境內中國異議者。但據歐洲議會資料，他是「另類選擇黨」議員克拉（Maximilian Krah）的助理，具有德國籍，一九年起為克拉工作。不過，德國檢方聲明直指他是特工。據報導，四十三歲的郭建是德國情報機構熟面孔，因他至少十年前就提議為德國擔任線民，但因當局懷疑他是中國雙面諜而拒絕。

請繼續往下閱讀...

德國內政部長費瑟直呼上述指控「非常嚴重」，更指中方從歐洲議會下手可謂「攻擊歐洲民主底蘊」，要求徹查本案，並強調「雇用者也要擔起責任」。另類選擇黨發言人則稱指控「令人非常憂心」，但未提供更多資訊。而克拉自稱看到新聞報導才知助理被捕，「無進一步資訊奉告」；並強調「為外國從事間諜行動是個嚴重指控」，若證明屬實，將「立刻終止」雙方雇佣關係。

克拉做為另類選擇黨今年六月歐洲議會大選首席候選人，也捲入另一起醜聞，據稱他和一些歐洲議員收受金錢，在俄國資助的新聞網站上宣揚親俄立場。克拉否認相關指控。

英國會人員也被收買

至於英國起訴的兩人，分別為廿九歲的英國國會前研究人員凱希（Christopher Cash）和同在去年三月被捕的卅二歲貝瑞（Christopher Berry），兩人疑對中方提供資訊的期間分別為二二年一月至去年二月、二一年十二月至去年二月。而凱希落網前，曾參與英國保守黨多名資深成員在英國國會成立的「中國研究小組」，和保守黨議員多所接觸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法