中國勢力「跨國」迫害 哈薩克人權組織創辦人境外被捕

2019-03-12 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國持續打壓新疆少數民族，鄰國哈薩克的人權機構此前遭該國親中團體聯名起訴，機構創辦人更於10日遭當局逮捕，引國際輿論譁然，美英德3國駐哈國大使館更表態關注。

美國《自由亞洲電台》報導指出，哈國阿塔珠​​爾特志願組織（ATAJURT）長期協助在新疆的中國籍少數民族受難者尋找「被失蹤」或「遭判刑」的親友，並持續披露再教育營內幕，創辦人賽爾克堅（Serikzhan Bilash）10日凌晨在哈國境內一飯店被捕，情況相當緊急。

報導指出，同日中午，臉書及推特上出現兩段賽爾克堅露面影片，他在影片中向支持者報平安，呼籲人權機構的夥伴們繼續正常作業。賽爾克堅表示，他被哈薩克政府以觸犯哈國刑法第174條「挑撥民族宗教仇恨罪」起訴，但他不服，擬提起上訴。

本報此前報導，賽爾克堅與其所創辦的人權機構，上月中就曾傳出遭哈國親中人士聯名起訴，指控其「破壞中哈友誼」，要求法院裁定為非法組織，外媒認為，這些人可能受到中國當局授意，目的就是停止該組織活動，終止他們對新疆再教育營的蒐證行為。

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