力挺基輔 美烏商談安全協議

美國聯邦參議院23日表決援助烏克蘭、以色列和台灣等印太盟邦的包裹法案，烏克蘭總統澤倫斯基透露，美國總統拜登強調一旦參院表決通過，將儘速交付烏國迫切需要的武器和硬體，強化烏軍的防空、長程和火砲能力。（路透檔案照）

2024/04/24 05:30

608億美元援烏案 就等參院通過

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國聯邦眾議院廿日通過價值六○八億美元烏克蘭援助法案後，參議院跟進在廿三日進行表決，最快當天下午就會通過。烏克蘭總統澤倫斯基廿二日在社群媒體Ｘ，公布與美國總統拜登通電內容，拜登強調一旦參院投票通過，便會儘速交付烏國迫切需要的武器和硬體，其威力強大，將強化烏軍的防空、長程和火砲能力。

拜登敲定援烏長程飛彈 射程300公里

澤倫斯基提到，雙方在電話中大致敲定長程「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）協議內容。ATACMS依照飛彈類型最遠射程可達三百公里。烏克蘭去年接收的飛彈射程為一六五公里。此外，美烏團隊已著手展開雙邊安全協議締結工作，澤倫斯基稱此協議會是「真正的典範」。

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白宮後續發布聲明補充，拜登向澤倫斯基表達美國毫不動搖的支持和長遠承諾，強調除了軍事援助，美國也將協助維持烏克蘭經濟穩定，在俄軍攻擊後重建重要基礎建設，以及支持烏政府改革工作，朝向與歐洲─大西洋陣營整合的方向前進。

與此同時，美國跨黨派議員代表團赴基輔與澤倫斯基會面。共和黨眾議員基恩（Thomas Kean Jr.）向媒體表示，拜登應動用法案中的權限，儘快向烏國輸送烏軍要求的武器。澤倫斯基也向美代表團表達對火砲、長程飛彈、電戰裝備、無人航空載具、空戰等武器需求，以及對烏克蘭國防工業發展的支持。

英相訪波蘭 加碼軍援200億

除了美國，英國首相蘇納克廿三日訪問波蘭首都華沙，與總理圖斯克和北約組織（NATO）秘書長史托騰伯格會晤之際，宣布提供基輔額外軍事資助五億英鎊（約兩百億台幣），加上先前承諾的廿五億英鎊，總額達到卅億。蘇納克在電話中向澤倫斯基承諾，五億英鎊將用於協助烏軍火砲彈藥、防空武器和無人機及工程支援等。澤倫斯基對英國展現出的強力支持和進一步發展防衛合作的意願表達感激之意。

英交付烏克蘭最大單筆裝備援助

英國還計畫交付烏克蘭迄今最大單筆裝備援助，包括近海突擊艇等六十艘船艇、超過一六○○枚攻擊及防空飛彈、長程精準導引「暴風影」飛彈（Storm Shadow）、超過四百輛涵蓋裝甲車的載具，以及近四百萬發小型武器彈藥。蘇納克強調，「如果俄羅斯贏得這場戰爭，他們不會在波蘭邊境停下腳步」。

另外，承諾在二○二三至二○二七年間提供烏國約六十八億美元軍、民援助的挪威，外交部長艾德（Espen Barth Eide）在新聞發布會透露，政府正在考慮加碼對烏援助，與挪威至今所付出的貢獻相較，幅度將相當可觀。

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