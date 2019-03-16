紐恐攻槍手認同中國價值 網議新疆再教育營為主因

2019-03-16 13:39

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭昨天發生該國史上最嚴重槍擊事件，已知造成49人死亡。其中一名槍手在行兇前曾自稱政治與社會價值觀與中國最相近，引起輿論譁然，有人直指，中國在新疆廣設再教育營打壓少數民族的做法，加深對穆斯林的仇視印象，影響國際深遠。

中國政府近年在新疆大幅增加維穩力道，廣設再教育營以關押逾百萬少數民族穆斯林，並對他們施加酷刑，甚至殺害。面對國際譴責，中國政府卻一再否認，辯稱外界口中的「再教育營」只是職訓機構或是寄宿學校，而當局在新疆推動的高度維穩行動則是「反恐措施」。

對此，有不少中國網友認為，中國政府在新疆等地區的高壓統治手法，及再教育營等機構的成立，間接加深國際社會對穆斯林的仇視程度。他們表示，從這次恐怖攻擊中便可看出，槍手在「襲擊宣言」中強調，穆斯林移民是具危險的入侵者，需要透過激烈手段防止大規模入侵進續下去。

然而，也有中國網友表示，部分穆斯林激進份子在歐美不斷發起恐攻，才是仇視穆斯林聲浪逐漸增高的原因。

不管如何，中國網路嘲諷、辱罵等仇視穆斯林言論數量近年持續暴增，在嚴格審核人民言行、崇尚和諧的中國社會相當不尋常。專家認為，西方國家雖然也會出現仇視穆斯林言論，但幾乎都會招來眾人反擊，當局與知名人士通常也會譴責這類歧視言論，但在中國卻幾無此類反制力量，導致越線的言論逐漸被視為正常，仇恨益逐日升高。

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