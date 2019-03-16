人性光輝！紐國恐攻釀49死 他勇奪兇徒槍械獲封英雄

2019-03-16 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭昨天發生該國史上最嚴重槍擊事件，已知造成49人死亡。一名倖存者憶述，兇徒闖入清真寺內後持槍向他們掃射，在此危急時刻，一名勇敢的年輕男子不顧安危，衝上前去奪走槍手的槍械，成功拯救在場其他人的性命。

綜合外媒報導，基督城恐攻倖存者馬薩魯丁（Syed Mazharuddin）表示，恐攻發生時，自己與其餘60至70人在清真寺內，突聞槍聲大作，眾人連忙驚惶逃竄，不久後就看到槍手從門口步入中庭，開始持槍向人群瘋狂掃射。

馬薩魯丁談及當時情境仍心有餘悸，他表示，由於兇徒配有強大槍械火力及大量彈藥，寺內數十人眼見即將喪命，這時有一名平常負責打掃的年輕人，抓對時機勇敢地衝上前去，一把將槍手抱住，並將其手上的槍械奪走。

馬薩魯丁憶述，這名年輕人奪得槍械後，原欲持槍向兇徒回擊，但一時找不到板機，而槍手被繳械後眼見情勢不妙便轉身逃走，他說，多虧這名年輕英雄勇敢的舉動，餘下的生還者才保全性命。

紐西蘭基督城恐攻共釀49死，40餘傷，當地警方已逮捕3男1女共4名嫌犯，其中包括1名澳大利亞公民，目前紐西蘭全國警力總動員，全力追捕逃逸的恐怖份子，同時圍堵之後可能發生的恐怖攻擊。

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