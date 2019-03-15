血洗紐國清真寺 疑槍手仇恨宣言稱「中國與我理念最相近」

2019-03-15 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭基督城兩座清真寺今日發生嚴重槍擊案，已知至少49死。其中一名嫌犯為澳洲28歲白人塔蘭特（Brenton Tarran），其社群媒體被挖出發表過多達73頁的仇恨宣言，當中提到，世界上與他政治、社會價值最相近的國家為中國。

塔蘭特發表的宣言名為《大清洗--邁向新社會》，以自問自達方式闡述自身理念。當中一題為「你是否是一名法西斯主義者？」作者回答，「是的，我曾經是」，還說他認同英國法西斯聯盟創始人奧斯瓦爾德（Sir Oswald）的理念，自認自己是名「生態法西斯主義者」。

文中還提到，與他政治、社會理念最相近的國家，就是「中華人民共和國」（People’s Republic of China）。該份宣言尚未獲得官方證實為塔蘭特所撰。

塔蘭特今日攜帶大量殺傷性武器駕車前往迪恩斯大道的努爾清真寺（Al Noor），甚至以第一人稱視角放送直播，對著寺內民眾進行無差別襲擊，現場尖叫聲四起，受害者到處奔逃，而槍手則冷靜地朝人群開槍，就連中彈倒地的人也不放過，接連上前補了好幾槍，手段可謂十分兇殘。

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