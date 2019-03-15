紐西蘭清真寺槍擊案至少27死 槍手「第一人稱」直播行兇過程

2019-03-15 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭基督城2座清真寺今天上午先後發生2起重大槍擊案，多名槍手闖入寺內向穆斯林及移民開火，已知至少造成27人死亡，人數恐再增加。外媒指出，其中一名槍手竟在臉書開直播紀錄行兇過程，引起當地民眾恐慌。

綜合外媒報導，紐國基督城稍早驚傳槍響，幾段影片隨後在社群媒體瘋傳，臉書用戶名為塔蘭特（Brenton Tarrant）的男性槍手，在駕車前往迪恩斯大道的努爾清真寺（Al Noor）途中，在臉書上開啟直播，只見他座車中載有大量武器與彈藥，甚至還有裝載可燃液體的桶子，火力相當強大。

以第一人稱視角拍攝的直播畫面顯示，槍手駕車至清真寺門口後便持槍下車，對著寺內民眾進行無差別襲擊，現場尖叫聲四起，受害者到處奔逃，而槍手則冷靜地朝人群開槍，就連中彈倒地的人也不放過，接連上前補了好幾槍，手段可謂十分兇殘。

槍手隨後占據對外逃生路線，將目光所及的受害者逐一槍殺，他接下來更在寺內四處逡巡，找尋試圖躲藏其間的民眾。

這段長達17分鐘的影片雖暫未獲當局證實，但知情人士認為，影片內容與案情細節相當吻合，當地警方除了進行蒐證外，更強調該影片已造成社會恐慌，呼籲民眾切勿在網路上繼續分享、散播。

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