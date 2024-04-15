被醋女友潑油燒成火球 撞死工程師「叼菸惡男」傷重不治

李男經連日搶救仍因傷重宣告不治。（民眾提供）

2024/04/15 19:08

〔記者許國楨／台中報導〕上月開車撞死矽品工程師，因態度輕佻被形容是「叼菸惡男」的台中市41歲李姓男子，9日上午被謝姓女友撞見疑帶小三而醋勁大發，兩人嚴重爭吵時，李男嗆聲要謝女潑汽油燒他，造成李全身68%二度燒燙傷送醫，經過連日搶救，李男在上周六因傷重宣告不治，警方已報請檢方相驗，預定明日解剖釐清確切死因。

李男有毒品等前科，是轄區治安顧慮人口，上月12日駕駛租賃車高速撞飛停等紅燈的陳姓工程師（30歲），導致陳重摔腦死，陳家屬忍痛拔管，李在案發現場被拍到「叼著香菸」，態度輕浮，讓家屬不滿，李後來二度放警方鴿子，經拘提才到案，檢方依過失致死罪送辦，未料本月9日傳出糾紛受重傷，最後仍宣告不治。

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據了解，謝女當天衝進李家找李男理論進而點火時，其乾哥陳男（40歲）也從副駕座下車，到後座翻找後拿出一把槍械助陣，精神恍惚對著李家揮舞，警方過濾相關監視器時，意外發現陳男亮槍，立即對賓士車附帶搜索，果然在車內發現改造槍枝、子彈3顆、毒品等物品。

警方將陳男及謝女帶回偵辦，隔天訊後將謝女依公共危險、殺人未遂，陳男則依槍砲及毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後聲押謝女獲准。

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