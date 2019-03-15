紐國清真寺遭血洗釀49死 當局定調恐怖攻擊

2019-03-15 15:29

首次上稿：15:29

更新時間：16:25

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭今天爆發該國史上最嚴重槍擊事件，多名槍手接連血洗兩座清真寺，造成至少49人死亡、40人輕重傷，紐國總理稍早已將此事件定調為恐怖攻擊。

綜合外媒報導， 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）稍早在記者會中表示，此為紐西蘭史上最黑暗的一天，並首度將此定調為「恐怖攻擊」。阿爾登接著表示，這次悲劇共造成至少40人死亡、48人受傷，傷者中有20人情況相當危急，代表死亡人數可能還會持續攀升。

紐西蘭基督城迪恩斯大道及林伍德大道上的兩座清真寺，在當地時間今天下午1時許發生嚴重槍擊事件，多名槍手闖入清真寺後見人就開槍，其中一名疑為澳大利亞籍的嫌犯更在臉書開啟直播，以「第一人稱」的視角即時轉播行兇過程。

一名目擊者稍早向《CNN》描述槍擊經過，「我當時在寺內，這是一座很大的清真寺，大約有200人在裡面，槍手從後方襲來，攻擊持續了很長一段時間，我們必須跳牆逃生。」

為防止二度傷害及鼓勵效應，紐國政府現已開始全面刪除前述犯案影片，警方更強調該影片已造成社會恐慌，呼籲民眾切勿在網路上繼續分享、散播。

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