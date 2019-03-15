紐西蘭清真寺爆發嚴重槍擊！當局全面封鎖校園

2019-03-15 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭清真寺今日爆發槍擊案，目擊者指有數人受傷，警方認定為「嚴重事件」，呼籲民眾遠離案發周邊區域。

綜合外媒報導，紐西蘭第三大城基督城一座清真寺爆發槍擊案，目擊者向當地媒體透露有數人受傷。警方在當地時間週五下午1點40分接獲報案，後續證實發生「嚴重槍擊事件」，死傷人數尚未確定。

目擊者向《CNN》描述槍擊經過，「我當時在寺內，這是一座很大的清真寺，大約有200人在裡面，槍手從後方襲來，攻擊持續了很長一段時間，我們必須跳牆逃生。」他還提到，人在另一座清真寺的朋友說該寺也發生槍擊，有5人死亡。當地媒體亦報導有第二起攻擊，但尚無進一步資訊。

另一名目擊者說，他在外頭看到一名黑衣男進入清真寺，隨即爆發槍響，接著人群驚恐逃出，槍手則在警方抵達前逃逸，「我進到寺內想要幫忙，卻看見遍地屍體。」

警方表示，目前封鎖城內所有校園，武警已清空現場與周邊地區，但仍提醒民眾避開該區域及街道，若發現可疑人物及行為立即回報。

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