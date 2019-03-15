冷血！澳籍槍手血洗清真寺 中國熱門留言前三名竟是...

2019-03-15 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕1名28歲的澳籍白人槍手塔蘭特（Brenton Tarrant），今（15）日在臉書直播自己血洗清真寺的過程，他與同夥共計造成49死20傷；事件傳至打壓伊斯蘭教徒的中國後，網路排行第一的網友留言是「屠的是清真寺，我操，點一萬個讚」。

從塔蘭特的直播資訊可見，他衝入清真寺後，無論眼前的民眾是男女老幼，他都舉起突擊步槍依序掃射，許多人爭相走避均命喪槍下，有伊斯蘭教徒試圖制止他的行為，卻被推倒在地往頭部連補5槍死亡，塔蘭特若見到倒下者還在活動就會繼續補槍，他在離開犯案現場前還對所有屍體繼續掃射。

各家中國官媒或民間媒體均透過「微博」跟進報導，有官方認證、討論新聞時事的帳號「Vista看天下」轉貼的新聞中，前3名按讚數最多的留言，分別是「看到新聞第一時間想譴責，結果搜索竟然屠的是清真寺，我操，點一萬個讚，終於有老實人在屈辱和沉默中爆發了」（2188個讚）、「基督徒攻擊穆斯林，有趣」（1184個讚）、「基督城裡的清真寺」（1133個讚）。

冷血無情的看法也引發其他中國網友撻伐，不少人留言抨擊「評論區的有病？」、「評論都是畜生吧。人死了你還管他什麼宗教？逝者安息」、「這微博上都傳播的什麼價值觀啊」、「如此殘忍恐怖的槍擊事件，居然還有一大堆人抱著看好戲的心態」、「看了排名靠前的評論，感覺一陣心涼」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/