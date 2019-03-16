紐西蘭大屠殺主嫌出庭 囂張比「白色力量」歧視手勢

2019-03-16 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭南島第一大城基督城15日爆發紐國史上傷亡最慘重的連環恐怖攻擊，至少49人在該城2座清真寺遭射殺身亡，另有48人受傷。警方逮捕28歲主嫌塔倫（Brenton Tarrant）後，今天上午被控謀殺罪出庭受審，他面無表情聆訊，全程保持沉默，期間還特意比出象徵「白色力量」（White Power，或稱白人力量）的歧視手勢。

綜合媒體報導，穿白色囚服的塔倫戴著手銬出庭，法官對他宣讀謀殺罪的指控，預計將來對他會有更多罪名的起訴，由於塔倫沒有要求保釋，因此收押將持續到4月5日下次出庭為止。塔倫身旁有2名身穿防彈背心的員警押解，聆訓期間面無表情，全程不發一語，不時會看向媒體，但被媒體捕捉到，塔倫突然在庭上以右手做出「白色力量」的歧視手勢。

這個手勢象徵「白人至上」，這個類似「OK」的手勢，直挺的後3指象徵英文字母W，圈起來的兩指和手心則構成英文字母P的圈圈和一豎，象徵「白色力量」的英文縮寫WP。

塔倫來自低收入、勞工階級家庭，2017年法國極右派領袖瑪琳敗選，以及同年斯德哥爾摩11歲少女艾克隆德遭卡車恐攻喪生，是他極端化的關鍵。儘管生於澳洲，但他認定自己是歐洲人，他表示到紐西蘭只為計畫、訓練進行該攻擊，而之所以選擇紐西蘭是因為地點，以凸顯即使海角天涯都無法免於「大規模移民」。

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