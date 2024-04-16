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重用列管人員失1417萬公帑 前文資局長施國隆被減2成退休金

文化部文化資產局前局長施國隆（已退休）在職時，明知秘書室主任蕭銘彬（停職中）被檢舉，列為廉政風險人員，仍趁政風室空窗期間，把他調回主辦採購事務，致爆發貪瀆情事。（資料照）

文化部文化資產局前局長施國隆（已退休）在職時，明知秘書室主任蕭銘彬（停職中）被檢舉，列為廉政風險人員，仍趁政風室空窗期間，把他調回主辦採購事務，致爆發貪瀆情事。（資料照）

2024/04/16 22:44

〔記者吳政峰／台北報導〕監察院認定文化部文化資產局前局長施國隆（已退休）在職時，明知秘書室主任蕭銘彬（停職中）被檢舉，列為廉政風險人員，仍趁政風室空窗期間，把他調回主辦採購事務，致爆發貪瀆情事，害國家損失1417萬元，2022年提起彈劾。懲戒法院認兩人嚴重損害政府信譽，日前判施減少退休金百分之20、蕭撤職並停止任用3年。

彈劾指出，2017年10月，時任水下科長的蕭銘彬被人檢舉有問題，當時的文化部長鄭麗君遂要求施國隆把蕭調離職務，列入政風室廉政風險人員名冊，未料不到一年，施趁文資局政風室主任空窗期間，把蕭調為主辦採購業務的秘書室事務科長，一年多後故技重施，把他升為專門委員兼秘書室主任。

蕭銘彬辦理ROV、SSS及SBP等水下儀器設備財物採購案，透過盟帝公司向投標廠商期約，待標案驗收後，收取585萬元賄賂；又藉由離岸風力發電開發商急欲通過水下文化資產調查報告，透過介紹盟帝撰寫調查報告以獲取報酬，再從中謀得10風場共172萬元賄賂；另藉辦理雲端火災預警系統規劃建置勞務採購案，直接向投標廠商期約100萬元賄款，不法所得共857萬元。

彰化地檢署偵辦後，赫見ROV、SSS及SBP財物採購案的決標金額為3826萬9190元，但得標廠商於各標案驗收後，竟匯給盟帝1417萬8872元佣金，占總得標金額37％，屬於政府變相損失。檢察官認定蕭銘彬收賄，依違反貪污治罪條例提起公訴，彰化地院2023年判刑3年8月。

懲戒法院指出，蕭銘彬為高階公務員，竟連續多年在多件政府採購案件收賄，惟考量蕭於偵審中自白，坦承違失，自動繳回賄款，判撤職，停任公務員3年；施國隆為機關首長，卻未切實監督下屬，防範犯罪發生，助長貪污等重大犯罪行為，嚴重損害政府信譽，造成鉅額公帑損失，審酌其已退休，判減2成退休金。

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