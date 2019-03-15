紐西蘭恐攻槍手自白曝光 稱「政治社會價值最接近中國」

2019-03-15 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭的基督城在今天上午發生2起針對穆斯林的恐怖攻擊，截至目前已造成至少49死、20人重傷的慘案，其中一位參與恐攻，自稱布蘭頓．塔蘭特（Brenton Tarrant）的槍手還被外媒公開一份據稱是他的「襲擊宣言」，內容甚至稱「與自己的政治與社會價值觀最相近的國家，是中國。」

綜合外媒報導，前路透記者、舊金山獨立記者凱斯（Matthew Keys）在網路上公開一份長達73頁，據稱是塔蘭特發表的「襲擊宣言」，內容中他坦承自己就是個「恐怖份子」，自己會這麼做是為了對抗「很會生且為了入侵歐洲文化的侵略者」。

塔蘭特認為紐西蘭與澳洲是歐洲的一部份，同屬「歐洲文化」，他在宣言中反覆提到移民，強調穆斯林移民是入侵者，他也提到「聖殿騎士團」與「十字軍東征」，疑似自詡自己向他們看齊，以「基督教守護者」身分保護基督徒免受穆斯林入侵；塔蘭特也稱自己是「生態法西斯主義者」（Eco-fascist），主張各民族自治，專注在維持大自然的秩序和自然環境，也聲稱「與自己社會與政治價值觀最相近的國家是中國」，不過這份宣言尚未被官方證實，還被從網路移除

對此中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文抨擊，「塔蘭特看不出來曾經去過中國，也看不出有受到中國什麼影響」，從他的極端思想中想找出「中國元素」根本是惡搞中國；胡錫進強調，這是「西方輿論長期妖魔化中國民族宗教政策、尤其是惡毒抹黑中國新疆治理已經對西方社會產生嚴重誤導」，呼籲中國須加強自己的聲音，來突破西方編織的「輿論鐵幕」

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