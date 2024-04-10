不光宏匯店 藏壽司淡水店也勒令停業 衛生局急查核10家分店

新北藏壽司又爆食物中毒，圖為藏壽司新莊宏匯店。（記者董冠怡攝）

2024/04/10 21:32

首次上稿 21:06

更新時間 21:32

〔記者陳奕劭／新北報導〕藏壽司新莊宏匯店今天（10日）疑連續2次食品中毒，被衛生局要求暫停作業外，淡水站前店也因1年內連續2次疑似食品中毒通報，衛生局4月9日命其停業，時間在新莊店之前。由於藏壽司已連續2家分店出現食物中毒通報，衛生局將稽查新北其餘10家分店。

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新北市衛生局表示，藏壽司淡水站前店分別於4月2日及8日接獲淡水馬偕醫院通報民眾3人及2人分別於1日及7日前往該店用餐後，陸續出現腹痛、腹瀉及嘔吐等症狀。衛生局2日前往淡水站前店稽查，現場見冷凍庫未定期除霜及壽司盤破損等缺失，已命限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局4月2日抽驗大蝦一貫壽司及生章魚壽司檢驗發現符合規定，昨日抽驗熟成鮪魚、花枝壽司檢驗衛生標準，倘檢驗結果與規定不符，經命業者限期改善，複抽仍不符規定可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

藏壽司近期已經連續有2家分店均出現疑似食物中毒通報被衛生局要求暫停作業情形，引起食安疑慮，即日起衛生局將進一步針對新北轄內藏壽司其餘10家分店進行全面查核。

藏壽司表示，稽查結果發現疏失，已針對缺失處改善，無接獲其他顧客出現類似症狀通知，衛生局要求該店4月9日暫停營業，本公司配合相關作業，再依衛生局指示復業。

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