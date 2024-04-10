太離譜！高雄民生醫院開刀竟「搞錯病患」 5人疏失將懲處

高雄市立民生醫院驚傳送錯病患、開錯刀的烏龍醫療事件，幸好目前遭錯開胸腔引流手術的病患狀況良好。（記者許麗娟攝）

2024/04/10 22:38

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立民生醫院驚傳發生「搞錯病患開錯刀」的離譜醫療疏失，4日當天工友協助送患者進手術室做胸腔引流手術，結果送錯患者，但是從病房護理師、手術室護理師，到麻醉跟執刀外科主治醫師全沒發現錯誤，導致病患被開錯刀。民生醫院院長顏家祺表示深切檢討及歉意，衛生局也將對5人追究責任並記過懲處。

據了解，1名年長的黃姓男病患因低血壓住院，跟另一名張姓男病患住在同間病房，4日當天張姓病患要做胸腔引流手術，但工友卻錯將黃姓病患送入開刀房，直到護理師給藥時，才發現黃男不見了，急著要制止時手術已經完成。

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針對這起烏龍的醫療疏失，民生醫院病院長顏家祺表示，經調查，本次事件是因傳送人員、病房護理師、手術室護理師、麻醉科醫師及外科主治醫師未依規定明確辨識病患身分所致；後經病房護理師發現異常並主動通報，立即成立「病人安全通報事件」啟動調查，對此事件表達深切檢討及歉意，醫護團隊將妥為留意及照護受影響2位患者的健康。

顏家祺表示，經醫療品質暨病人安全委員會調查後，確認以上5人均未確實依照標準作業流程進行病人辨識，隨即召開人事審議會議對於疏失5人追究責任並記過懲處，民生醫院並全力配合衛生局調查與處分。

顏家祺說，民生醫院訂有病人識別標準作業及手術病人辨識及手術部位、手術程序確認作業標準，未來將持續加強嚴控內部病人安全教育訓練，嚴防類似事件發生，以維病患權益。

高雄市衛生局副局長潘炤穎說明，昨天（9日）接獲民生醫院通報發生病患開錯刀事件，第一時間要求院方積極關懷照護被開錯刀患者的後續情況，目前已知2名患者病情穩定，除向家屬致歉，同時院方也召開人審會究責5名相關人員均以記過處分。

衛生局對院方依醫療事故預防及爭議處理法第34條「醫療機構應就重大醫療事故，分析其根本原因、提出改善方案，並通報主管機關。」辦理，並依醫療法第108條第1款規定「醫療機構屬醫療業務管理之明顯疏失，致造成病患傷亡者。」處5至50萬罰鍰。主刀醫師將依醫師法第25條規定移付懲戒。

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