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高虹安涉貪案馬拉松開庭！3共犯助理接力作證 今整天泡法院

新竹市長高虹安（見圖）涉詐領立委助理加班費案10日將從早到晚全天開庭詰問證人，若時間允許，最後也將由高虹安接著作證。圖為高虹安3月27日至台北地方法院出庭，向前來聲援者致意。（資料照，記者劉信德攝）

新竹市長高虹安（見圖）涉詐領立委助理加班費案10日將從早到晚全天開庭詰問證人，若時間允許，最後也將由高虹安接著作證。圖為高虹安3月27日至台北地方法院出庭，向前來聲援者致意。（資料照，記者劉信德攝）

2024/04/10 08:01

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理新竹市長高虹安涉詐領立委助理加班費46萬30元案，今（10）日從早到晚全日開庭詰問證人，傳喚3名已認罪的共犯、高辦助理黃惠玟（小兔、兔姐）、陳奐宇、陳昱愷接力作證，若時間允許，最後也將由高虹安接著作證，審判長上次開庭時即已預告，今天可能馬拉松開庭至晚上方休。

第一棒證人「兔姐」黃惠玟是前高辦行政主任，上月27日首次作證就費時近4個小時，僅進行了檢察官主詰問的程序，今將繼續尚未完成的辯方主詰問程序，由高虹安、「公衛文」黃郁文的辯護律師團主詰問黃；隨後再詰問高辦前辦公室主任陳奐宇、前法務主任陳昱愷。

審理計劃原定今下午由高虹安作證，但因上次進度延誤，牽動到今日的庭訊進度，若前3棒今日也問得天長地久，高虹安的作證時間可能延遲至下週三（17日）。

至於和高虹安一樣不認罪的王郁文，因本週身在國外，早已向合議庭請假獲准，今日不會到庭，由她的律師代為到庭，排定17日上午作證。

高虹安被控於立委任內，主導要求黃惠玟將助理酬金、加班費申報至上限，浮報酬金8萬多元、加班費54萬多元，扣除獎金及公務支出後，檢方起訴認定高虹安共詐領46萬30元。

另3名非被告的證人，包括高虹安的前男友李忠庭、前助理吳達偉（Z9）、私聘助理蔡維庭，預定於4日17下午、5月15日上午詰問，暫定5月15日下午提示證據，5月22日全天、5月29日上午論告、辯論。

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