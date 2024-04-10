花蓮強震》鼻酸！緊抱在一起 砂卡礑再尋獲2遺體深埋巨石堆下3至5米

太魯閣國家公園砂卡礑步道在這次強震中發生大崩塌，目前仍有5人尚未尋獲，搜救人員今熱區繼續加強搜索。 （特搜提供）

2024/04/10 15:50

首次上稿：15:18

更新時間：15:50

〔記者王錦義／花蓮報導〕太魯閣國家公園砂卡礑步道在這次強震中發生大崩塌，目前仍有5人尚未尋獲，搜救人員今繼續前進砂卡礑熱區加強搜索，也調度重機具挖掘機，今天中午拉出第1具遺體，下午3點拉出第2具遺體送往殯儀館交由檢警相驗，稍早發現第3、4具遺體，但因被大量土石掩埋，必須徒手挖掘才能挖出。

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搜救人員攜帶金紙、香燭等祭拜用品，這幾天在執行搜救前都會在現場拜拜，祈求罹難者能順利被找到，今天用重機具小心的吊起罹難者周邊的石頭，約在中午11點45分把第一具遺體帶出來，目前持續第二具遺體的作業，而因為移除吊巨石，在第一具遺體下方有發現群聚飛舞的蒼蠅，約在下午3點半發現第3具遺體與第4具遺體抱在一起，不過深埋在地下約3到5米，需要徒手挖掘。

砂卡礑步道有游姓一家五口、澳洲籍新加坡夫妻共7人遭土石掩埋，搜救人員在5日首先由搜救犬發現2具遺體，當時初步辨識為一男一女，游媽媽懷疑是他家的兒孫，但被巨石、土石埋住，無法移除巨石，搜救人員調度大型重機具從河口下到河床，利用4天的時間造出約1公里的便道，今早順利吊掛巨石，帶出罹難者。

另，中和礦場仍有一名失聯者62歲蕭姓男子，但過去幾天現場地勢陡峭加上餘震落石不斷，加上巨石擋路，搜救困難，今天搜救人員配合無人機進行空拍，加上地質專家到場協助，目前道路阻斷部分搶通，人員步行進入尋找高繞路線，現正尋找其他路線前往事故點。

而在砂卡礑附近種植山蘇、養雞的王姓農友今天到消防隊說，地震當天有一個外籍的遊客從步道逃到他位於五間屋工寮，看起來臉色蒼白、魂都飛的樣子，因為他不會講英文，但工寮有個移工會英文，就跟遊客對話，那名外籍遊客就說他在大水管有遇到那對澳洲籍新加坡夫妻，之後沒多久就地震，因此人一定是在大水管那邊的崩塌地。

搜救人員說，這幾天都有在大水管那邊帶著搜救犬搜索，但都沒有聞到味道，有一個可能就是深埋，所以味道飄散不出來，將依據線索持續在幾個可能的熱區持續搜索。

太魯閣國家公園砂卡礑步道在這次強震中發生大崩塌，目前仍有5人尚未尋獲，搜救人員用重機具找尋罹難者遺體。 （特搜提供）

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