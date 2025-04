印尼班達海規模5.7地震 震央200多公里外東帝汶也有感

2025/04/01 20:06

李秋明/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕印尼班達海(Banda Sea)在今(1)日當地時間19點15分(台灣時間18點15分)發生規模5.7地震,震源深度140公里。

綜合外媒報導,根據美國地質調查局(USGS)資料顯示,這起地震震央位於南緯7.60度,東經128.55度,為印尼班達海附近。

另據印尼氣象局指出,這起地震規模有6.3,當局正在密切監控後續餘震,目前尚未收到任何建築損壞或人員傷亡的報告,也提醒民眾保持警惕。

外媒指出,這起地震不僅住在靠近震央的印尼居民有感,就連距離震央200多公里外的東帝汶也明顯有感,目前並未傳出災情。

A 6.3-magnitude earthquake strikes the Banda Sea near Indonesia, according to Indonesia’s Meteorology Agency. pic.twitter.com/y5nUtk35Bt