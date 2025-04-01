印尼班達海規模5.7地震 震央200多公里外東帝汶也有感
印尼班達海（Banda Sea）在今（1）日當地時間19點15分（台灣時間18點15分）發生規模5.7地震，震源深度140公里。（圖擷取自@metmalaysia）
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕印尼班達海（Banda Sea）在今（1）日當地時間19點15分（台灣時間18點15分）發生規模5.7地震，震源深度140公里。
綜合外媒報導，根據美國地質調查局（USGS）資料顯示，這起地震震央位於南緯7.60度，東經128.55度，為印尼班達海附近。
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另據印尼氣象局指出，這起地震規模有6.3，當局正在密切監控後續餘震，目前尚未收到任何建築損壞或人員傷亡的報告，也提醒民眾保持警惕。
外媒指出，這起地震不僅住在靠近震央的印尼居民有感，就連距離震央200多公里外的東帝汶也明顯有感，目前並未傳出災情。
A 6.3-magnitude earthquake strikes the Banda Sea near Indonesia, according to Indonesia’s Meteorology Agency. pic.twitter.com/y5nUtk35Bt— Nucleus （@NewsNucleus） April 1, 2025
Gempa bumi sederhana M5.9 di Laut Banda pada 6:15 petang, 1 April 2025. Pusat gempa bumi tersebut terletak 7.8° Selatan dan 128.8° Timur dengan kedalaman 133 km. 461km Selatan dari Ambon,Indonesia.Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia.#gempabumiMETMalaysia#mygempa.met.gov.my pic.twitter.com/ayxvzdjaz5— Jabatan Meteorologi Malaysia （@metmalaysia） April 1, 2025