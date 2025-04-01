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    印尼班達海規模5.7地震 震央200多公里外東帝汶也有感

    印尼班達海（Banda Sea）在今（1）日當地時間19點15分（台灣時間18點15分）發生規模5.7地震，震源深度140公里。（圖擷取自@metmalaysia）

    印尼班達海（Banda Sea）在今（1）日當地時間19點15分（台灣時間18點15分）發生規模5.7地震，震源深度140公里。（圖擷取自@metmalaysia）

    2025/04/01 20:06

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼班達海（Banda Sea）在今（1）日當地時間19點15分（台灣時間18點15分）發生規模5.7地震，震源深度140公里。

    綜合外媒報導，根據美國地質調查局（USGS）資料顯示，這起地震震央位於南緯7.60度，東經128.55度，為印尼班達海附近。

    另據印尼氣象局指出，這起地震規模有6.3，當局正在密切監控後續餘震，目前尚未收到任何建築損壞或人員傷亡的報告，也提醒民眾保持警惕。

    外媒指出，這起地震不僅住在靠近震央的印尼居民有感，就連距離震央200多公里外的東帝汶也明顯有感，目前並未傳出災情。

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