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雷射光束點亮超導體 科學家開創室溫超導新時代

中紅外線雷射脈衝，連貫地驅動釔鋇銅氧（YBa2Cu3O6.48）中的原子模式，並在高溫下穩定超導波動。這種量子相干性，導致靜態磁場的超快排出。（取自MPSD專頁）。

中紅外線雷射脈衝，連貫地驅動釔鋇銅氧（YBa2Cu3O6.48）中的原子模式，並在高溫下穩定超導波動。這種量子相干性，導致靜態磁場的超快排出。（取自MPSD專頁）。

2024/07/24 08:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕想像一下，電流可以在電線中流動，完全沒有任何損耗，就像永動機一樣！這就是超導體的神奇之處。然而，目前的超導體只能在極低的溫度下工作，這限制了它們的應用。 《每日科技網》（scitechdaily）7月20日報導了一項令人振奮的研究成果：德國科學家發現，利用雷射光束照射一種特殊材料，可以讓它在接近室溫的條件下，展現出超導特性！

據報導，這項研究由德國馬克斯·普朗克物質結構與動力學研究所（MPSD）的科學家們完成，他們使用一種名為釔鋇銅氧（YBa2Cu3O6+x）的材料進行實驗。這種材料在極低溫下會變成超導體，但在室溫下則會失去超導性。

研究人員發現，當他們用特定的雷射脈衝照射釔鋇銅氧時，即使在比平常高得多的溫度下，這種材料也能表現出超導特性，例如零電阻和磁場排斥。這個發現就像是用光束「點亮」了超導體，為實現室溫超導的夢想帶來了新的希望。

過去，科學家們認為超導性只能在極低溫下存在，因為只有在這種極端條件下，電子的運動才會變得非常協調，形成一種特殊的量子狀態，才能實現零電阻的電流傳輸。然而，MPSD 的科學家們發現，利用雷射脈衝可以創造出一種非平衡態，讓電子即使在較高溫度下也能保持協調運動，從而實現超導性。

這項研究的關鍵突破在於，他們開發了一種新的實驗方法，可以精確測量材料在受到雷射照射時的磁場變化。他們發現，光激發的釔鋇銅氧，不僅具有接近零電阻的特性，還會將磁場從其內部排出，就像傳統超導體一樣。

這項研究成果近日發表在《自然》（Nature）期刊上，為超導領域開闢了新的研究方向。科學家們相信，光誘導超導性技術，未來有望應用於高速電子設備、量子計算等領域，甚至可能徹底改變我們的生活方式。雖然目前還需要更多研究來驗證和完善這項技術，但毫無疑問，這項發現為我們探索超導的奧秘，以及實現室溫超導的夢想，邁出了重要的一步。

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