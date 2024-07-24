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日本升級凱米「強烈颱風」 我仍認定「中度颱風」

日本氣象廳今上午發布最新預報，將凱米颱風升級為「強烈颱風」，並指颱風近中心最大風速為每秒45公尺，最大瞬間風速為每秒60公尺。（圖擷自日本氣象廳）

日本氣象廳今上午發布最新預報，將凱米颱風升級為「強烈颱風」，並指颱風近中心最大風速為每秒45公尺，最大瞬間風速為每秒60公尺。（圖擷自日本氣象廳）

2024/07/24 10:00

首次上稿 09:42
更新時間 10:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕颱風凱米逼近台灣，日本也高度戒備；日本氣象廳稍早宣布凱米颱風升級為「強烈颱風」，今晨也對沖繩、石垣島發布預警，提醒風勢持續加強、今晚將出現強降雨，且正值大潮，需慎防颱風引發的高潮和巨浪。不過，日本與我國對「強烈颱風」的標準略有不同，中央氣象署仍維持凱米為「中度颱風」。

日本氣象廳今上午發布最新預報，將凱米颱風升級，並指颱風近中心最大風速為每秒45公尺，最大瞬間風速為每秒60公尺，目前以每小時15公里速度，持續朝北北西前進。

根據日本氣象廳定義，強烈颱風標準為最大風速大於等於44m/s、小於54m/s。不過我國氣象署認定，是近中心最大風速每秒51公尺以上才算強烈颱風，目前我國與日本觀測凱米近中心最大風速均為每秒45公尺。

日媒今晨5點多也報導，根據日本氣象廳預測，隨著凱米持續逼近，沖繩縣各地風勢加強，今晚將出現強降雨，預測今日最大風速將達到每秒45公尺、最大瞬時風速甚至可達每秒65公尺，浪高也可能來到12公尺。另外由於颱風和大潮同時發生，部分地區的潮位將在25日之前達到高位，且將出現暴風雨並伴隨閃電，若出現線性降水帶，當地就有可能出現更多降雨。沖繩縣於今上午9時許也召開災害對策本部會議，呼籲民眾避免外出。

報導也引述石垣島地方氣象台消息指出，目前颱風距離石垣島地區最近，預計下午將逼近與那國島地區，包含石垣島和與那國島地區已發布風暴和海浪警報，宮古島地區也發布海浪警報。

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