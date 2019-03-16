哪國人睡眠時間最長? 答案揭曉竟是...

2019-03-16 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國諮詢公司KJT集團（KJT Group）和荷蘭的飛利浦（Philips）日前聯合對12個全球主要國家的公民進行睡眠時間調查，結果顯示，平常日巴西人的睡眠時間最長，每天平均睡7.2小時，不上班的週末睡眠時間最長的則是中國人，每天平均睡8.5小時。

《俄羅斯衛星通訊社》15日報導，KJT集團和飛利浦日前對澳洲、巴西、加拿大、中國、法國、德國、印度、日本、荷蘭、南韓、美國等全球12個主要國家公民的睡眠時間和質量進行調查，訪問了這12個國家的1.1萬人。

結果顯示，平常日巴西人的睡眠時間最長，平均睡7.2小時；中國人居次，平均睡7.1小時；荷蘭人排第3，平均睡6.9小時；澳洲、加拿大、印度、南韓和德國人的平均睡眠時間則為6.7小時；睡得最少的是日本人和新加坡人，每日平均僅睡6.3小時。

若是不上班的週末，睡得最長的是中國人，平均睡8.5小時；荷蘭人和巴西人則為7.9小時；南韓是7.8小時；墊底的是新加坡人和加拿大人，分別為6.7小時和6.6小時。

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