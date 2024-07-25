「凱米」強颱轉中颱！ 中南部留意「超大豪雨」
2024/07/25 06:25
黃其豪／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今年第3號颱風「凱米」在今日凌晨0點在登陸宜蘭南澳後從強颱轉中颱，並於今早4點20分左右於桃園市新屋區附近出海，不過「凱米」暴風圈仍籠罩台灣及澎湖、馬祖。氣象署也針對全台22縣市發布豪雨特報，尤其中部山區及南部須留意「超大豪雨」。
中颱「凱米」中心位置於25日清晨5點位在新竹的北北西方約30公里的海面上，以每小時12轉16公里速度向西北西轉西北方向進行，中心氣壓為940百帕，七級風平均暴風半徑250公里。氣象署表示，「凱米」受地形影響，過去3小時強度稍減弱，但其暴風圈仍籠罩台灣及澎湖、馬祖並逐漸進入金門，各地風雨持續中。
請繼續往下閱讀...
今日溫度方面由於各地雲多，高溫普遍為27至30度，低溫為26、27度。空氣品質部份，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。
週五（26日）清晨仍受凱米颱風或其外圍環流影響，中南部地區有陣雨或雷雨並易有大雨或豪雨發生，其他地區有局部短暫陣雨。白天起至週六（27日）颱風雖逐漸遠離，環境吹西南風，迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
週日（28日）環境為偏南風，水氣仍多，迎風面的南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
國際都市氣象：
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|27 ~ 30
|27 ~ 27
|27 ~ 29
|26 ~ 29