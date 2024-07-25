「凱米」強颱轉中颱！ 中南部留意「超大豪雨」

凱米颱風已在4點20分出海。（圖擷取自中央氣象署）

2024/07/25 06:25

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今年第3號颱風「凱米」在今日凌晨0點在登陸宜蘭南澳後從強颱轉中颱，並於今早4點20分左右於桃園市新屋區附近出海，不過「凱米」暴風圈仍籠罩台灣及澎湖、馬祖。氣象署也針對全台22縣市發布豪雨特報，尤其中部山區及南部須留意「超大豪雨」。

中颱「凱米」中心位置於25日清晨5點位在新竹的北北西方約30公里的海面上，以每小時12轉16公里速度向西北西轉西北方向進行，中心氣壓為940百帕，七級風平均暴風半徑250公里。氣象署表示，「凱米」受地形影響，過去3小時強度稍減弱，但其暴風圈仍籠罩台灣及澎湖、馬祖並逐漸進入金門，各地風雨持續中。

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今日溫度方面由於各地雲多，高溫普遍為27至30度，低溫為26、27度。空氣品質部份，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。

週五（26日）清晨仍受凱米颱風或其外圍環流影響，中南部地區有陣雨或雷雨並易有大雨或豪雨發生，其他地區有局部短暫陣雨。白天起至週六（27日）颱風雖逐漸遠離，環境吹西南風，迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

週日（28日）環境為偏南風，水氣仍多，迎風面的南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 30 27 ~ 27 27 ~ 29 26 ~ 29

氣象署發布22縣市豪雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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