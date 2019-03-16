沒事沒事！四川名校供霉食引爆家長怒火 官方檢測「全合格」

2019-03-16 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川成都七中實驗學校爆發食安風暴，校內餐廳長期使用發霉變質食材，打壞學生身體健康，激起家長怒火群起抗議。官方事後隨機取樣抽查食材，首批檢驗結果全都符合食安標準。

七中實驗學校餐廳疑似使用過期變質的食物加工供餐，且衛生環境也相當惡劣，導致學童出現長期腹瀉、便血。大批家長日前到學校門外抗議示威，要求給個交代，但當局派出大批公安鎮壓，雙方爆發衝突，警方還噴辣椒水暴力驅散家長。

此事在中國掀起波瀾，官方聲明指出，成都市溫江區市場監督管理局接獲通報後組團前往調查，在家長見證下取樣食品與清潔劑帶回檢驗，並封存剩餘食材。

首波檢測結果昨日出爐，包含蛋塔皮、鹹蛋黃、珍珠湯圓、泡菜和魚頭剁椒等5品項全符合食品安全標示要求。

這樣的結果引發不少網友質疑，留言表示，「那網絡上的過期食品從哪裡來的？必須查個清楚，弄個明白，不然怎麼向公眾交待呢？」、「發了黴的各種菜品讓人觸目驚心，現在又說全部合格，這也太反轉了」、「全部符合規定，那就是家長們無理取鬧了？」、「事後檢測能查出問題嗎？」

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