為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    邢泰釗5/9接檢察總長 針對「疫情」案件高檢署再出新書

    高檢署今再印製「檢察機關因應『嚴重特殊傳染性肺炎』傳播期間相關業務資料彙編」修訂三版，由高檢署檢察官陳淑雲協力籌編，增錄疫情相關緊急因應作為，分送給各司法機關，作為檢察機關防疫參考及依循標準。（高檢署提供）

    高檢署今再印製「檢察機關因應『嚴重特殊傳染性肺炎』傳播期間相關業務資料彙編」修訂三版，由高檢署檢察官陳淑雲協力籌編，增錄疫情相關緊急因應作為，分送給各司法機關，作為檢察機關防疫參考及依循標準。（高檢署提供）

    2022/05/02 18:00

    〔記者錢利忠／台北報導〕高等檢察署檢察長邢泰釗有「最愛出書」美名，五月九日即將接任檢察總長，任期尾聲，高檢署今（2）日再印製「檢察機關因應『嚴重特殊傳染性肺炎』傳播期間相關業務資料彙編」修訂三版，由高檢署檢察官陳淑雲協力籌編，增錄疫情相關緊急因應作為，分送給各司法機關，作為檢察機關防疫參考及依循標準。

    高檢署指出，本次彙編的修訂三版，基於防疫與安全並重的原則，增錄「司法相驗案件因應流程」、「處理相驗案件聯繫平台」、「疑似接種COVID-19疫苗死亡個案司法相驗」、「從嚴從速查緝假訊息刑事案件」、「從嚴從速偵辦醫暴案件」等5大重點。

    其中，因應疫情期間假訊息氾濫、醫暴案件增加，造成民眾及醫療從業人員的困擾，高檢署分別建置「疫情期間查緝假訊息犯罪督導小組」、「疫情期間查緝假訊息犯罪聯繫平台」，從嚴、從速查緝散播有關疫情假訊息的刑事案件，以及建置「疫情期間查緝醫療暴力犯罪督導小組」、「疫情期間查緝醫療暴力聯繫平台」，請各地檢署對於轄內醫療暴力案件，從嚴從速偵辦，如被告情節重大將聲請羈押，待案件偵結時，依醫療法規定，參酌具體個案情節，從重求刑，以維護醫護人員執業安全。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獲國會通過擔任檢察總長 邢泰釗今說明4大努力方向
    2022/04/26 13:03

    獲國會通過擔任檢察總長 邢泰釗今說明4大努力方向
    獲65張同意票 立院通過邢泰釗出任檢察總長
    2022/04/26 11:18

    獲65張同意票 立院通過邢泰釗出任檢察總長

    e化繳納房屋稅 好康大獎抽不完
    拒絕背書邢泰釗 國民黨不進場行使檢察總長同意權
    2022/04/26 10:15

    拒絕背書邢泰釗 國民黨不進場行使檢察總長同意權
    支持恢復特偵組？ 邢泰釗：可研究一個有公信力的機制
    2022/04/14 19:16

    支持恢復特偵組？ 邢泰釗：可研究一個有公信力的機制
    遭調職挾怨重啟三中案？ 邢泰釗：辦案團隊是基於確信
    2022/04/14 11:14

    遭調職挾怨重啟三中案？ 邢泰釗：辦案團隊是基於確信
    全國檢察長確定5月調動 預計將有4至6名新人出線
    2022/04/08 17:37

    全國檢察長確定5月調動 預計將有4至6名新人出線
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播