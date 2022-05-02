邢泰釗5/9接檢察總長 針對「疫情」案件高檢署再出新書

高檢署今再印製「檢察機關因應『嚴重特殊傳染性肺炎』傳播期間相關業務資料彙編」修訂三版，由高檢署檢察官陳淑雲協力籌編，增錄疫情相關緊急因應作為，分送給各司法機關，作為檢察機關防疫參考及依循標準。（高檢署提供）

2022/05/02 18:00

〔記者錢利忠／台北報導〕高等檢察署檢察長邢泰釗有「最愛出書」美名，五月九日即將接任檢察總長，任期尾聲，高檢署今（2）日再印製「檢察機關因應『嚴重特殊傳染性肺炎』傳播期間相關業務資料彙編」修訂三版，由高檢署檢察官陳淑雲協力籌編，增錄疫情相關緊急因應作為，分送給各司法機關，作為檢察機關防疫參考及依循標準。

高檢署指出，本次彙編的修訂三版，基於防疫與安全並重的原則，增錄「司法相驗案件因應流程」、「處理相驗案件聯繫平台」、「疑似接種COVID-19疫苗死亡個案司法相驗」、「從嚴從速查緝假訊息刑事案件」、「從嚴從速偵辦醫暴案件」等5大重點。

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其中，因應疫情期間假訊息氾濫、醫暴案件增加，造成民眾及醫療從業人員的困擾，高檢署分別建置「疫情期間查緝假訊息犯罪督導小組」、「疫情期間查緝假訊息犯罪聯繫平台」，從嚴、從速查緝散播有關疫情假訊息的刑事案件，以及建置「疫情期間查緝醫療暴力犯罪督導小組」、「疫情期間查緝醫療暴力聯繫平台」，請各地檢署對於轄內醫療暴力案件，從嚴從速偵辦，如被告情節重大將聲請羈押，待案件偵結時，依醫療法規定，參酌具體個案情節，從重求刑，以維護醫護人員執業安全。

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