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中方控我休漁季越界強押漁船 海巡周旋無功而返

澎湖籍大進滿88號漁船。（民眾提供）

澎湖籍大進滿88號漁船。（民眾提供）

2024/07/03 06:17

首次上稿 07-02 23:32
更新時間 07-03 06:17

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獨家》中國海警船闖金門外海 強行登檢澎湖漁船硬帶回中國

中國海警登檢我漁船強行押回 海巡署動員攔截與4艇對峙

〔記者邱俊福／台北報導〕澎湖漁船「大進滿88號」昨（2日）晚在金門外海越界到中國領海作業，又逢中國伏季休漁期間，突遭2艘中國海警船靠近強行登檢扣押後，將船隻帶回中國，海巡署接獲通報後，署長張忠龍立即成立應變指揮中心，漏夜調集線上可應處的海巡艇2艘欲加以攔截救回，但抵達現場時，發現我方船隻已被3艘中國海警船帶回中國圍頭港，隨後另4艘中國海警船集結與我方海巡艇周旋，長達50分鐘，才結束緊張局面。

海巡署表示，晚間10時許，「大」船已遭中方帶往圍頭港，而「大」船被登檢位置距中國晉江11.2浬，且為中國伏季休漁期間，後續將由陸委會、漁業署透過兩岸管道協調陸方，並呼籲陸方勿政治操作，損害兩岸關係，儘速釋放「大」船人船。

晚間8時14分許，海巡署接獲澎湖籍「大進滿88」漁船船主報案，其於金門料羅港東北東方23.7（限制水域外17.5浬、中線以西25浬），遭中國海警14057、14603等2艘登檢扣押，海巡署立即調派線上10081艇（距案發現場14.3浬）、3505艇（距案發現場31.4浬）急速馳援，採攔截航線深入船隊中，試圖救援我國漁船，並增派10039艇緊急出勤前往支援。

海巡署表示，晚間9時14分許，10081艇遭3艘中國海警船攔阻（距「大」船1.6浬、距晉江岸際5.4浬、中方領海基線內2.9、距金門北碇13浬），我方立即向海警船廣播，要求立即釋放我國籍漁船，中方亦向我方廣播喊話，要求勿干擾。

此時，周邊尚有另4艘中國海警船集結，攔阻我方海巡艇，而10081艇及3505艇持續向中方廣播要求釋放「大」船未果，為避免升高衝突，停止緊追。

中國海警船出沒金門，還帶走我國漁船，挑釁意味十足。中國海警船示意圖。（民眾提供）

中國海警船出沒金門，還帶走我國漁船，挑釁意味十足。中國海警船示意圖。（民眾提供）

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