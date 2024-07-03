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歡送吳志中！法國挺台參議員PO文感謝 大讚台灣頑強對抗中國

法國參議員卡迪克PO出與吳志中的合影。（圖翻攝自Olivier Cadic - Sénateur臉書）

法國參議員卡迪克PO出與吳志中的合影。（圖翻攝自Olivier Cadic - Sénateur臉書）

2024/07/03 00:58

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕駐法代表吳志中預計於巴黎奧運結束後為6年駐法生涯劃下句點，回到台灣接任外交部政務次長。法國挺台參議員卡迪克（Olivier Cadic）週一（1日）發文分享與吳志中的合影表達祝福，肯定他這些年為台法關係深化所做出的貢獻。

卡迪克1日在臉書PO出與吳志中的合影，他寫道，「再過幾個禮拜，台灣駐法大使吳志中將完成駐法任務。在他返台擔任外交部政務次長前，我在參議院與他見了面，當面對他這些年來深化雙邊關係的行動表達感謝之意。」

卡迪克指出，在吳志中剛來法國時，法國參議院挺台聯誼團體只有約20名成員，現在這個數字已經增加了3倍，變成63位成員，遠遠超過支持中華人民共和國的團體（44人），「台灣民主抵抗北京政權侵略的頑強，就像抵抗羅馬帝國侵略的勇士阿斯泰利克斯（Astérix，法國漫畫《高盧英雄傳》主人公）！」

另外，吳志中大使6月28日也在Threads分享他與卡迪克見面的照片，「在法國國民議會改選前夕拜訪參議院，好朋友Olivier Cadic議員秀給我看他歷年的問政成果，他支持台灣的照片放在成果報告明顯的地方！台灣的朋友真的很多！」

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