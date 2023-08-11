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台灣是「新時代柏林」 吳志中：世界都看著台海就會和平

駐法代表吳志中接受本報《官我什麼事》訪問。（記者陳宇睿攝）

駐法代表吳志中接受本報《官我什麼事》訪問。（記者陳宇睿攝）

2023/08/11 10:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕台法關係日漸密切，駐法代表吳志中表示，台法關係近期有3項重要訊息，一是法國最新頒布「7年建軍法」捍衛台海自由航行權，二是法國總統顧問出任駐台代表，三是台廠輝能赴法設廠獲逾5百億台幣補貼，這些都顯示法台國家利益一致。吳志中強調，台灣如同「新時代柏林」，世界無時無刻不看著台灣，「世界力量帶進來，就會有和平」。

法國駐台代表將由法國總統馬克宏親信、非洲顧問代表巴黎思（Franck Paris）接任，這項人事案引起矚目。吳志中接受本報《官我什麼事》訪問時表示，法國每任政府都有一位「非洲先生」，是負責非洲區域前法國殖民地和平穩定的重要官員。吳志中認為，馬克宏總統派出這麼重要的一位官員來台灣，相當程度彰顯法國於印太地區有重大利益。

吳志中並提到，法國剛公布「7年建軍法」，每年將投入約2兆新台幣、相當於我國政府一年總預算的規模建軍。該法案中又特別提到台灣海峽和南海的自由航行權，顯示印太區域的和平穩定是法國重大利益。

除了政治、和平與安全，吳志中也談及近期台法經貿投資進展。他說，台灣固態電池廠輝能科技赴法國敦克爾克投資，將興建輝能的歐洲首座電動車電池工廠。此案獲得法國政府15億歐元（約新台幣518億元）的補貼。

台法不僅共享民主自由價值，還增進經濟合作、亦重視台海航行自由。吳志中說，當法國有這麼多國家利益在這個地區，又恰巧和台灣利益一致，所以他就要派出重要的人來捍衛法國在此的重大利益。

吳志中在訪談中未細談法國與台灣未來可能的軍事合作方向。不過他強調，台灣必須警戒、不能天真，因為習近平會趁台灣衰弱時攻打，「對習近平來講，國民黨、民進黨、民眾黨、基進黨、時代力量，他根本就不在乎。也不會哪個政黨對他比較好就減少佔領欲望，他要的就是台灣」。

吳志中也說，台灣一點都不孤單，在捍衛和平、防止中國野心侵略的努力上，「世界和台灣站在一起」。現在台灣周圍區域幾乎每天都有軍演，美國、日本和歐洲各大國軍隊大老遠到這裡來，「因為這裡的和平是他們的重大利益」。他形容，「台灣就是新時代的柏林」，世界各國都在看著台灣海峽、注意中國的軍事野心，要防止中國主宰太平洋，「世界力量帶進來，基本上這裡就會和平」。

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