習近平訪法走紅毯 當地記者酸：如同中共屠殺人民血的河流！

駐法代表吳志中6日分享LCI電視畫面，透露有法國記者狠酸「歡迎習近平的紅毯，如同這個政權屠殺人民鮮血形成的河流！」（圖翻攝自吳志中臉書）

2024/05/06 21:45

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平昨天（5日）抵達巴黎，展開訪法行程，引發國際關注。我國駐法代表吳志中今天（6日）透露，此次習近平到訪，法國社會未見歡迎的氛圍，法媒更狠酸官方為迎接習近平所鋪設的紅毯儼然是中共統治底下人民的鮮血所形成的河流！

中法建交60週年，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）邀請習近平5日至7日到法國進行國是訪問，消息曝光後引發不少法國民眾不滿。昨天吳志中就分享巴黎凱旋門（Arc de triomphe）附近大道上的冷清畫面，表示與2019年習近平訪法時相比，歡迎群眾寥寥無幾，顯見整個歐洲氣氛已經大大改變。

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今天吳志中再於臉書分享法國電視台「LaChaîneInfo」（LCI）的新聞畫面，可以看到習近平走在法國政府為迎接他而鋪設的紅毯上。吳志中也透露有法國記者狠酸「歡迎習近平的紅毯，如同這個政權屠殺人民鮮血形成的河流！」，直呼「法國媒體對習近平來訪極為嚴厲！」

另外，昨天吳志中受邀上LCI重要政論節目，主持人羅契賓（Darius Rochebin）在節目中提到官方為習近平準備的紅毯受到法國社會輿論熱議，更有人將之形容是中共政權底下「血的河流」，隨後更向觀眾展示法國《世界報》（Le Monde）特別製作的維吾爾集中營受難者圖牆。吳志中表示，由此可見，現在的法國對中國的態度都相當嚴厲，習近平抵法當天就邀他上節目受訪，其實也是對中國威脅台灣間接表達不滿與批判。

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