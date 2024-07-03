《高雄》日參議員訪鳳山 向前首相安倍銅像獻花

日本參議院TY會台灣訪問團昨參訪鳳山區紅毛港保安堂，向日本前首相安倍晉三銅像獻花。（記者陳文嬋攝）

2024/07/03 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕日本參議院TY會台灣訪問團昨來台南下高雄參訪鳳山區紅毛港保安堂，向前首相安倍晉三銅像獻花，並於保安堂用餐大啖台式料理，體驗台灣辦桌文化魅力，瀧波宏文等四人比讚大呼好吃！

日本參議院TY會台灣訪問團昨訪台，由日本參議院農林水產委員長瀧波宏文參議員擔任團長，與吉川有美、清水真人、加田裕之等人，昨南下高雄先拜訪市長陳其邁後，晚間參訪鳳山區紅毛港保安堂，在立委許智傑、議員林智鴻陪同下，向前首相安倍晉三銅像獻花。

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瀧波宏文等四人晚間在保安堂用餐，保安堂準備十二道菜色，包括烏魚子、魚翅羹、鰻魚米糕、醉雞腿、烤大蝦等，還有台灣水果芒果、鳳梨、香蕉等，並備有卡拉ＯＫ設備，迎接貴賓同歡；瀧波宏文等四人品嘗「民間版國宴」，體驗台灣辦桌文化的魅力，不斷比讚大呼好吃！

瀧波宏文致詞表示，感謝接待日本參議院TY會成員，YT會是友好台灣的組織，暌違五年再度來訪，卻是安倍晉三逝世將滿二周年，內心非常感慨，對於廟方為安倍設立紀念銅像，以及祭拜日本軍艦亡靈非常感動，這次來台象徵台日友好，期許台日友誼延續下去。

立委許智傑指出，安倍晉三是台灣非常重要的好夥伴，因為他促進台日關係密切，希望未來台日關係愈來愈好，除了美、日、印、澳聯盟之外，台日可以有更加深厚友誼，未來很多國際互助，台日可以互相幫忙。

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