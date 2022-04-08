為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    全國檢察長確定5月調動 預計將有4至6名新人出線

    法務部8日公布新任檢察長的人數為4-6名。（記者吳政峰攝）

    法務部8日公布新任檢察長的人數為4-6名。（記者吳政峰攝）

    2022/04/08 17:37

    〔記者吳政峰／台北報導〕高檢署檢察長邢泰釗日前獲得總統蔡英文提名，出任檢察總長，咨文上月底送立法院行使同意權，因邢獲得多數基層支持，預計可望順利過關，5月8日就任，法務部預計一併於5月進行全國檢察長調動，現估將有4到6名新人出任檢察長。

    檢察總長江惠民任期即將在今年5月7日屆滿，蔡總統日前提名邢泰釗檢繼任，咨請立法院行使同意權，另有台中高分檢檢察長謝榮盛、新北地檢署檢察長徐錫祥、高雄地檢署檢察長莊榮松職期亦將屆滿6年，加上桃園地檢署檢察長出缺，法務部決定於5月進行相關人事調整。

    法務部長蔡清祥指示相關單位提早規劃人事期程，以廣納各界意見為周全考量，經過討論後，8日提出預估檢察長職缺數4至6名。

    法務部說明，因應新任檢察總長人事案及台中高分檢、新北地檢署、高雄地檢署計有3位檢察長職期屆滿，桃園地檢署檢察長出缺，加上部長將一併考量其他尚未任滿的檢察長，過去表現是否稱職或衡酌是否調任其他司法行政職務1位，預估此次擬任檢察長的職缺數為4至6名（職缺數確定後亦將提前周知）。

    法務部預定於5月6日加開檢審會，請檢審委員共同討論後，提出擬任檢察長職缺數2倍的建議人選入圍，交給蔡清祥從中遴定，並於5月13日公布由部長遴任的人選，送交檢審會徵詢意見。

    若邢泰釗確定接任檢察總長，其所留下的高檢署檢察長一職與法務部單位主管職，繼任人選依法須報請行政院行使派免權，故法務部將再函報行政院核定。

    相關調動人員，將配合行政院核定日期，由法務部擇期統一到任新職並辦理交接作業完竣，確保檢察業務無縫接軌，並兼顧民眾權益保障。

    對於江惠民卸任，蔡清祥特別感謝他戮力從公，稱許為一、二審檢察長典範，因此對於接下來的檢察長人事，將以此為準據，繼續秉持一貫的公正、公開、透明、無私原則，啟動新任檢察長遴選，並提早公告周知，讓所有檢察官均能深思熟慮符合遴任資格者的品德操守、學識經驗、辦案能力、領導統御、行政經驗、溝通協調、敬業態度、政策落實等，並透過檢審會舉才。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    總統提名新任檢察總長 邢泰釗：國安案精進偵查 提高定罪率
    2022/04/01 05:30

    總統提名新任檢察總長 邢泰釗：國安案精進偵查 提高定罪率
    蔡總統提名邢泰釗出任檢察總長 咨文今送至立法院
    2022/03/31 15:28

    蔡總統提名邢泰釗出任檢察總長 咨文今送至立法院

    華燈初上創意梗夯 這支影片意外爆紅
    邢泰釗將獲提名 接任檢察總長
    2022/03/21 05:30

    邢泰釗將獲提名 接任檢察總長
    競逐檢察總長 5人選大熱門 顏大和明年五月卸任 蔡總統擬明年三月提名繼任人選
    2017/11/20 06:00

    競逐檢察總長 5人選大熱門 顏大和明年五月卸任 蔡總統擬明年三月提名繼任人選

    防疫美食最佳首選 比薩隨叫隨到
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播