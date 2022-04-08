全國檢察長確定5月調動 預計將有4至6名新人出線

法務部8日公布新任檢察長的人數為4-6名。（記者吳政峰攝）

2022/04/08 17:37

〔記者吳政峰／台北報導〕高檢署檢察長邢泰釗日前獲得總統蔡英文提名，出任檢察總長，咨文上月底送立法院行使同意權，因邢獲得多數基層支持，預計可望順利過關，5月8日就任，法務部預計一併於5月進行全國檢察長調動，現估將有4到6名新人出任檢察長。

檢察總長江惠民任期即將在今年5月7日屆滿，蔡總統日前提名邢泰釗檢繼任，咨請立法院行使同意權，另有台中高分檢檢察長謝榮盛、新北地檢署檢察長徐錫祥、高雄地檢署檢察長莊榮松職期亦將屆滿6年，加上桃園地檢署檢察長出缺，法務部決定於5月進行相關人事調整。

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法務部長蔡清祥指示相關單位提早規劃人事期程，以廣納各界意見為周全考量，經過討論後，8日提出預估檢察長職缺數4至6名。

法務部說明，因應新任檢察總長人事案及台中高分檢、新北地檢署、高雄地檢署計有3位檢察長職期屆滿，桃園地檢署檢察長出缺，加上部長將一併考量其他尚未任滿的檢察長，過去表現是否稱職或衡酌是否調任其他司法行政職務1位，預估此次擬任檢察長的職缺數為4至6名（職缺數確定後亦將提前周知）。

法務部預定於5月6日加開檢審會，請檢審委員共同討論後，提出擬任檢察長職缺數2倍的建議人選入圍，交給蔡清祥從中遴定，並於5月13日公布由部長遴任的人選，送交檢審會徵詢意見。

若邢泰釗確定接任檢察總長，其所留下的高檢署檢察長一職與法務部單位主管職，繼任人選依法須報請行政院行使派免權，故法務部將再函報行政院核定。

相關調動人員，將配合行政院核定日期，由法務部擇期統一到任新職並辦理交接作業完竣，確保檢察業務無縫接軌，並兼顧民眾權益保障。

對於江惠民卸任，蔡清祥特別感謝他戮力從公，稱許為一、二審檢察長典範，因此對於接下來的檢察長人事，將以此為準據，繼續秉持一貫的公正、公開、透明、無私原則，啟動新任檢察長遴選，並提早公告周知，讓所有檢察官均能深思熟慮符合遴任資格者的品德操守、學識經驗、辦案能力、領導統御、行政經驗、溝通協調、敬業態度、政策落實等，並透過檢審會舉才。

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