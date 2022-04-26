拒絕背書邢泰釗 國民黨不進場行使檢察總長同意權

國民黨立法院黨團舉行「政治優先？司法獨立？拒絕背書檢察總長同意權案」記者會。（記者廖振輝攝）

2022/04/26 10:15

〔記者林良昇／台北報導〕立法院今早處理檢察總長人事同意權案，國民黨團認為，檢察總長被提名人邢泰釗有「辦藍不辦綠」的疑慮，並在三中案、私菸案、303停電案政治辦案，為了民進黨政府立下汗馬功勞，並不適任，國民黨拒絕背書，不會進場投票。

立院國民黨團今早召開記者會，國民黨立委林思銘表示，邢泰釗能獲得蔡英文總統賞識「不是偶然而是有訣竅」，包含三中案、私菸案、303停電案，為民進黨立下汗馬功勞，想不讓蔡總統印象深刻都難。

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林思銘批評，邢泰釗政治立場偏頗，有影響司法公正性的疑慮，無法保證未來會公平獨立辦案，令人難以期待，並不適任檢察總長，國民黨無從選擇，只能堅決反對。

國民黨團首席副書記長李德維認為，邢泰釗是最具爭議的檢察總長人選，過去辦理三中案，更讓人覺得是對前總統馬英九的追殺，辦藍不辦綠，把政治擺中間，專業放兩邊，國民黨團無法投下同意票。

李德維表示，蔡總統上任以來嚴重用人唯私、用人唯黨，假設繼續如此，不只在野黨倒楣，也是全台灣2300萬人的災難，呼籲蔡總統不應永遠用效忠民進黨的人，而是為了台灣挑選好的人才。

國民黨立委葉毓蘭說，邢泰釗從新黨共諜案、三中案、私菸案，每件都充滿政治味。年底大選將至，國民黨要求邢用行動證明不會淪為政黨鬥爭工具，睜大眼睛看其表現，擋住政治干擾，確保司法獨立。

國民黨團總召曾銘宗表示，檢察總長人事同意權案國民黨團不會進場投票，拒絕背書。雖然民進黨一定會進場全部投下同意票，邢泰釗一定可以成為檢察總長，國民黨奉勸邢要說到做到，充分維持司法獨立性、辦案依法行政，不要有任何意識形態和黨派之分。

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