高中生竹北新月沙灘戲水遭浪捲走 搜救無果明晨繼續搜尋

桃園市高二生與友人到新竹縣竹北市新月沙灣戲水遭海浪沖走，還在搜尋中。（新竹縣消防局提供）

2024/07/03 21:58

首次上稿 19:10

更新時間 21:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕桃園市觀音高中劉姓高二男學生今天（3日）下午與2兩名友人到新竹縣竹北市新月沙灣戲水，險遭海浪沖走時大喊「救命」，其中兩人被現場熱心人士及時拉住，高二生則淹沒海中，警消和海巡人員下午3點多獲報後，出動近百人搜尋，申請直升機協助，截至夜間近10點仍未尋獲。

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新竹縣政府消防局說，此案是新竹縣今年首起溺水事件，案發當時退潮，但展開搜救時已是漲潮，增加搜尋困難度，空勤直升機因夜黑已在6點多返回，總計動員97人和8艘船，到今晚間近10點仍無所獲，預計明早6點再繼續搜尋。

今晚學校校長也有到現場關心，校長表示劉姓學生平時學習表現不錯，獲得師長們的肯定，同行的兩人是跟劉生一起打橄欖球的朋友，發生意外令人難過，希望能盡快能找到。

消防局說，今天下午3點43分受理竹北市新月沙灘發生溺水案件，派遣共10車28人3船艇2空拍機趕往搶救，現場是3名戲水男生，其中1人尚未尋獲，另2人說不需要就醫。 警方說，獲救兩人年約21歲，尚在搜尋中的是觀音高中16歲劉姓少年。

下午4點23分現場2艘船艇下水搜索；近5點現場海巡人員申請直升機協助，直升機到附近海域協助搜尋；5點21分新竹縣水上救生協會水上摩托車下水搜索。

救難人員轉述，現場2人說，當時他們3人在海水到膝蓋左右高度的海灘戲水，突然一股海浪彷彿要將他們捲走，他們大喊救命，現場一民眾聽到，立刻趕來拉住其中兩人，另一人遭海水沖走。

學生遭海浪沖走還在搜尋中。（新竹縣消防局提供）

海巡人員申請直升機協助搜尋。（新竹縣消防局提供）

其中2人被現場熱心人士及時拉住。（民眾提供）

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