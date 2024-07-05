天乾物燥水源缺乏 竹縣消防局3大隊救災演練逼真

新竹縣政府消防局第3大隊在石光國小圖書館的火災救災演練中，安排有2名師生被濃煙嗆昏，過程逼真。（竹縣府消防局第3大隊提供）

2024/07/05 08:20

〔記者黃美珠／新竹報導〕持續高溫，就怕天乾物燥祝融來亂的同時，不巧還碰到現場缺乏水源救災！新竹縣政府消防局第3大隊未雨綢繆，就鎖定這樣的地區以前述情境，在關西鎮石光國小校內舉辦救災演練，透過加強該校師生熟悉自救機制，在不幸真的出現狀況時能及時把握住火災初期、在消防員到前，盡可能先自救滅火且迅速避難逃生，讓災損降到最低。

這場演練的情境設定，不只模擬石光國小圖書館發生火警，還設計館內有2名師生不幸遭濃煙嗆昏倒地。再加上水源欠缺，頗有生死一瞬間的感覺，讓校方教職員工了解自衛編組必須立刻啟動的重要性。

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因此演習時，只見火災一發生，校方的滅火班趕忙在消防員到達前先努力自行救火，通報班通知圖書館內所有師生，聽從避難引導班人員的安排迅速疏散外，也肩負著同步通知消防隊到場搶救的重任。

關西消防分隊獲報後，一路從正義路的分隊隊部起就狂鳴笛飆往約10分鐘路程外的火場打火，並視現場狀況請求支援，逼真程度讓路人都以為真的哪裡失火了。

第3大隊大隊長陳孟嬬說，由於關西石光地區消防栓距離較遠，算是水源缺乏區，這場演習需要利用各單位車組消防水帶佈線，長距離把水源送到前線，因此各車輛須保持一定距離，配合快速佈線的方式，節省長距離佈線所需要的時間外，這次組訓重點還有：入室搜救、入室攜帶熱顯像儀、水線編號確認，以及熟練無線電特殊快速、又能避免相互干擾的回報方式等，希望用精實的火場人力佈局，克服災害現場水源的欠缺。

新竹縣政府消防局第3大隊因應近期的持續高溫，鎖定水源缺乏區進行救災演習。（竹縣府消防局第3大隊提供）

新竹縣政府消防局第3大隊因應近期的持續高溫，鎖定水源缺乏區進行救災演習。（竹縣府消防局第3大隊提供）

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