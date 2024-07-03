彰市兒童公園暗藏危機！ 男童砂土遊戲區埋竹籤 家長PO網提醒

男童將竹籤插入砂土遊戲區，一旁還有其他打赤腳的幼童，相當危險。 （民眾提供）

2024/07/03 21:48

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市兒童公園是許多父母帶孩子出門遊玩的好去處，不料最近有家長目擊，2名男童竟將20公分長的竹籤插入砂土遊戲區，一旁還有其他打赤腳的幼童，她出聲制止但無效，只好PO網呼籲大家小心，千萬不要帶小孩來這裡，萬一被竹籤插入腳底後果不堪設想。

彰化市兒童公園位於彰化市三民路與長順街交叉口，公園內有不少兒童使用的相關設施，相當熱門。這名女家長指出，6月30日她帶著小孩到兒童公園遊憩，竟目擊到2名男童將竹籤埋進砂土區，且當下附近還有其他打赤腳在玩樂的小朋友，實在太危險，她立即出聲制止，2名男童卻仍繼續嬉鬧，無奈之下只好錄影PO網，呼籲家長提高警覺。

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女家長說，這2名男童可能沒有意識到自己的行為，恐將帶來危險且致命的後果；一旦有其他小朋友不慎赤腳踩到竹籤，恐怕會刺入腳底濺血，後果不堪設想。

彰化市公所公用事業課長陳進泓表示，他們接獲反應後隔天就去處理，果真在沙土堆裡搜找出1支約20公分長的竹籤，他們仍會持續翻找是否還有更多竹籤；他們都有定期補砂並會進行翻找，是否有竹子或玻璃等危險物品，呼籲家長應提醒並教育小孩不要把危險行為當好玩，以免發生憾事。

彰化市兒童公園砂土區被插入20公分長的竹籤，一旦有幼童打赤腳被插入後果不堪設想。 （市公所提供）

男童將20公分長的竹籤插入砂土遊戲區。 （民眾提供）

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