疑對岸下單放鳥！金門漁船摸黑走私返航 現役軍人等5人被逮

海巡署金門海巡隊5日凌晨在金門塔山海域，查獲一艘金門籍漁船上已經打包好的私貨。（讀者提供）

2024/07/06 13:28

首次上稿 13:00

更新時間 13:28

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金門海巡隊5日凌晨在金門塔山海域，查獲1艘金門籍漁船涉嫌走私電子用品、保養品、名牌鞋子及各式酒類，海巡隊逮獲船上5人，其中1人是現役軍人，已將全案移送金門地檢署偵辦。

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澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚在圍頭外海作業，遭中國海警船包圍後強行登檢帶回，引發熱議。連日來，金門海巡隊加強防備，並持續以雷達對海上重要區域監控，保持警戒，5日在金門塔山海域查獲1艘金門籍漁船涉嫌走私。

金門海巡隊登檢盤查，發現船上放置1盒盒打包完整的貨物，初步清點包括電子用品、名牌鞋子、保養化妝品、木頭、茶葉、黃魚，還有包括茅台酒、金門高粱酒等各式酒品，不排除該漁船將台灣貨與中國貨進行「雙向」交易。

有漁友指出，該艘漁船已經不是第1次，過去即有前科，早被海巡隊視為「注檢船舶」列管，該船一出海就被海巡隊盯上，海巡在雷達發現該船行蹤可疑，立即調派線上巡防艇前往登檢，發現船上有名牌球鞋、3C電子產品等物品；疑似有人在對岸「下單」，該漁船走私送貨，竟遭接貨者爽約未現身，只能原船折返，沒想到事跡敗露，被海巡逮獲。

海巡隊清查涉案人員時，發現其中1人是隸屬陸軍金門防衛指揮部的士官，案發時，該士官並未值勤，是外宿當中。

消息傳出，民眾不解，此時正值金廈水域關係緊繃之際，怎麼還有人大膽從事走私等非法行為？萬一遇上中國執行單位，豈非再生事端？金門地檢署表示，此案依法調查中，無法對案情表示意見。

海巡署金門海巡隊5日凌晨在金門塔山海域，查獲一艘金門籍漁船涉嫌走私電子用品、保養品、名牌鞋子、及各式酒類。（讀者提供）

金門海巡隊5日在金門塔山海域，查扣5人疑似乘坐漁船進行走私不法行為。（讀者提供）

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