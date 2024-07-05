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騙錢兼做公益救「浪浪」？ 愛心捐款成詐欺陷阱

詐團把騙錢的歪腦筋動到流浪狗公益團體上，利用捐款給公益團體，讓被害人降低戒心，警方呼籲，這種手法，任何公益團體都有可能被利用。（記者王捷攝）

詐團把騙錢的歪腦筋動到流浪狗公益團體上，利用捐款給公益團體，讓被害人降低戒心，警方呼籲，這種手法，任何公益團體都有可能被利用。（記者王捷攝）

2024/07/05 06:01

〔記者王捷／台南報導〕詐團騙人還要求被害人先捐款給公益團體？朱姓男子就差點上當。詐團偽裝關心流浪狗的網友，誆朱男捐款給流浪狗社團可參加抽獎活動，朱男捐款200多元後，豈料歹徒騙朱男中獎，但獎金匯不進去，還好朱男有警覺，領出帳戶存款自保，警方獲報才知道帶有公益性質的詐騙手段。

據了解，朱男4日在IG上接到冒充「愛心寵物部落」的歹徒私訊，先是約朱男捐款給流浪動物的公益團體，如果有捐款就能參加網路抽獎，朱男捐了280元給某流浪狗協會後，提供捐款收據截圖，隨後就收到詐團傳來的假抽獎網站，沒想到抽一次就「幸運中獎」。

朱男當時只以為自己運氣好，依指示留下個人資料，隨後與假客服人員聯繫，歹徒騙稱中獎的12萬多無法順利匯入，希望能用視訊通話解釋，並要求朱男依指示操作網路銀行，想哄騙朱男分期匯款。

還好朱男發覺視訊通話十分可疑，到銀行欲將所有現金提領出來自保，行員察覺有異狀通報警方，警方了解後才得知，詐團先用公益團體當幌子，降低被害人的戒心才開始騙錢，而且這是最近流行的方式。

過去只要詐騙案，出現的銀行帳戶一律都會被凍結，但也因為這種先做公益再詐騙的犯罪模式流行，警方與金融機構達成共識，將公益團體視為被害人，不會凍結帳戶。

朱男得知這是最近流行的詐騙手法，很慶幸自己沒上當，警方呼籲民眾發現可疑應立即向165或就近的警察機關查證，避免被騙。

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